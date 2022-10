Žilinčania získali v októbri iba bod. Je to hanba, vraví mladík z klubu

BRATISLAVA. O mimoriadne nevydarenom októbri môžu hovoriť futbalisti MŠK Žilina. Počas celého mesiaca získali z piatich ligových zápasov iba jeden bod a vypadli aj v Slovenskom pohári. Mizériu "šošonov" korunovala piatková hladká prehra 0:4 na pôde FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. "Čo k tomu dnes povedať... My môžeme chalanom pred zápasom hovoriť, aby boli dôrazní, aby boli na správnych miestach, aby sme zbierali odrazené lopty, ale pokiaľ to v zápase sami nepocítia, tak to asi nepôjde.

Ak budú mať odvahu robiť správne veci a budú sa chcieť poučiť z chýb, tak je to dobre a smerujú do vrcholového futbalu. Pokiaľ ale budú mať v súbojoch obavy, nebudú chcieť bojovať o druhé lopty a pod tlakom budú mať strach, potom to bude veľmi zložité.

Teraz je potrebné to pilovať, no a uvidíme, či sa ukáže ich charakter. Budeme na to tlačiť, klásť na to dôraz a zameriame sa na to aj v tréningu. V prvom rade ale musíme dať do toho úplne všetko," komentoval neúspešný výsledok tréner Jaroslav Hynek.

Jeho zverenci zatiaľ naposledy v najvyššej domácej súťaži triumfovali ešte 17. septembra nad Liptovským Mikulášom (4:2). Nasledovala remíza s Trenčínom (1:1) a prehry s Dunajskou Stredou (2:5), Banskou Bystricou (1:2), Trnavou (1:2) a teraz aj Zlatými Moravcami (0:4). V piatok podvečer skórovali domáci dvakrát už v prvom polčase, po zmene strán dal konečnú podobu výsledku dvoma zásahmi brazílsky obranca Stephano Almeida.