Deň ako z rozprávky: Tínedžer ráno podpísal zmluvu, večer chytil v pohári penaltu

BRATISLAVA. O takomto dni sníva veľa mladých futbalistov. 16-ročný brankár FC Košice Filip Kalanin v stredu ráno podpísal svoju prvú profesionálnu zmluvu s klubom a podvečer po prvý raz v živote nastúpil za A-mužstvo.
V 4. kole Slovnaft Cupu výraznou mierou prispel k víťazstvu Košíc 4:2 nad Zlatými Moravcami, keď za stavu 1:1 chytil pokutový kop.
Dlhšie trénoval s áčkom
Košický odchovanec podpísal s klubom profesionálnu zmluvu do roku 2028.
„Filip dlhodobo potvrdzuje brankársky talent a napriek tomu, že má iba 16 rokov, nastupuje už za seniorské B-mužstvo v tretej lige. Je veľmi dobre stavaný, má veľmi dobrý prístup a je aj reprezentantom Slovenska do 17 rokov,“ vravel riaditeľ FC Košice Ádám Geri na adresu mladého hráča.
Kalanin za košické béčko odohral v III. lige Východ zatiaľ tri zápasy, všetky na domácom ihrisku.
Bol pri výhre 7:1 nad mestským rivalom Lokomotívou, aj pri prehrách 0:2 so Sabinovom a 1:2 so Sninou.
Za košickú devätnástku odchytal dve stretnutia a za sedemnástku nastúpil v štyroch zápasoch, ale hneď v prvom kole sezóny nedohral, bol vylúčený po druhej žltej karte.
„S A-mužstvom už dlhšie trénujem, bol som už aj medzi náhradníkmi na zopár zápasoch, preto kontakt so seniorským futbalom nie je pre mňa nič nové,“ vravel mladý gólman po podpise zmluvy pre klubový web.
Penalta bola kľúčová
Hneď v ten deň zažil aj ostrý štart za A-tím: nastúpil v stretnutí 4. kola Slovnaft Cupu v Zlatých Moravciach.
Za stavu 1:1 chytil penaltu Levana Nonikashviliho a predviedol ďalšie dôležité zákroky.
V druhom polčase Košičania pridali ďalšie góly a napokon prekvapenie nepripustili. Medzi najlepších 16 mužstiev postúpili po výhre 4:2.
„Som rád, že máme brankára, ktorý v dôležitom momente dokáže podržať mužstvo. Brankári nemajú chytať len to, čo majú povinnosť. To musia! Ale ak niekto dokáže podržať mančaft, to je u mňa veľké plus,“ usmieval sa po zápase tréner Košíc František Straka.
VIDEO: Filip Kalanin chytí penaltu Levana Nonikashviliho
„Zlomovým bodom bola nepremenená penalta z našej strany. Išli by sme do vedenia a súper by to po prestávke mal náročné. Mrzí nás to, pretože aj napriek štyrom inkasovaným gólom nechýbalo veľa, aby sme boli úspešní,“ poznamenal po zápase tréner domácich Roman Hudec.
Kalanin si debut užíval. „Som rád, že som dostal šancu a mohol som ukázať svoje kvality. Teší nás, že sme postúpili, no škoda tých dvoch inkasovaných gólov,“ uviedol v pozápasovom rozhovore.
Bratia v bránke
Kalanin pochádza z brankárskej rodiny, jeho starší brat Dávid tiež chytá. Prednedávnom podpísal profesionálnu zmluvu so Slaviou Praha.
Za pražský klub nastúpil v dvoch zápasoch mládežníckej Ligy majstrov, doma proti Bodo/Glimt, keď Slavia vyhrala 5:0 a v Miláne proti Interi, kde zápas skončil remízou 2:2.
„Verím, že sa nám raz podarí bratské derby a nastúpime aj proti sebe. Mojím krátkodobým cieľom je postupne sa prepracovať do A-mužstva FC Košice a potom sa uvidí. Odmalička však snívam o anglickej Premier League,“ prezradil Filip Kalanin pre web FC Košice.