Žilinčania nedali futbalistom Podbrezovej šancu. Ústrednou postavou duelu bola letná posila

Niké liga - 5. kolo
Žilina - Podbrezová 3:0 (1:0)
Góly: 17. a 53. Faško (prvý z 11 m). 74. Káčer. ŽK: Bondarenko, Niňaj, Šiler (Pod.)
Rozhodovali: Sučka - Štrbo, Kmec
Diváci: 1908
MŠK Žilina: Belko - Minárik, Kaša, Narimanidze - Kopásek, Káčer (C), Ďatko (75. Kóša), Bari (82. Hranica) - Iľko (45+2. Adang), Roginić (46. Prokop), Faško (82. Juliš).
Podbrezová: Rehák - Niňaj, Marković, Bondarenko - Deml, Paraj, Chyla (67. Palumets), Havrylenko (67. Kujabi) - Galčík (67. Šiler), Štefánik (C) (78. Hakobjan), Smékal (78. Tatolna)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 5. kole Niké ligy nad FK Železiarne Podbrezová 3:0.
Dva góly „šošonov" zaznamenal Michal Faško, ktorý do klubu prišiel v letnom prestupovom období.
Diváci sledovali od úvodu rušný zápas, už v štvrtej minúte mohol otvoriť skóre Iľko, o dve minúty nepochodil v jasnej gólovej pozícii ani Bari.
Žilina výkon gradovala, v 17. minúte premenil nariadený pokutový kop Faško. Paradoxne inkasovaný gól pomohol hosťom, ktorí sa postupne dostávali do hry a aj do šancí.
Tie však postupne nepremenili Smékal, Galčík ani Paraj a tak Žilina vyhrala prvý polčas 1:0.
Do druhého polčasu vstúpili aktívne hostia z Podbrezovej, viac držali loptu na svojich kopačkách.
Žilina sa sústredila na pozornú defenzívu a rýchle kontry, ktoré boli napokon cestou k víťazstvu.
V 53. minúte využil zaváhanie obrany hostí Faško, ktorý pridal svoj druhý gól v zápase.
Ďalší výborný brejk vyšiel zverencom Pavla Staňa o dvadsať minút neskôr, keď Prokop výborne našiel unikajúceho Káčera, ktorý obišiel Reháka a stanovil konečné skóre zápasu na 3:0.
VIDEO: Tréner Podbrezovej Š. Markulík hodnotí zápas
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner Žiliny: „Myslím si, že výkon Podbrezovej bol výborný, o to viac ma teší, že sa nám dnes podarilo vyhrať. My sme vošli dobre do zápasu, išli sme do vedenia, vedeli sme v čom sme silní. Nechali sme Podbrezovú hrať a využívali sme kontra ataky. V prvom polčase to nebolo ideálne, v druhom polčase po druhom góle to už bolo veľmi otvorené a my sme tak mohli výsledok zvýrazniť. Suma sumárum je, že to bol ťažký zápas, kvalitný súper, tešia ma získané body a najmä nula na konte inkasovaných gólov.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Myslím si, že z posledných troch zápasov sme dnes podali asi najlepší výkon, ale s krutým výsledkom pre nás. Mali sme rozháraných úvodných 10 minút zápasu, potom sme si vytvorili gólovú šancu akú musíme premeniť, ak chceme so Žilinou bodov. Výkon je pre mňa pozitívum, cez polčas sme upravili veci, chceli sme byť nebezpečnejší. Chyba pri druhom góle zlomila zápas pre Žilinu, ktorá má výborných a rýchlych hráčov, čo dokázala využiť.“