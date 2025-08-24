ONLINE: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina a FK Železiarne Podbrezová dnes hrajú zápas 5. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová dnes (Niké Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
24.08.2025 o 19:00
5. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Podbrezová
Prehľad
Rozhodca: Sučka – Štrbo, Kmec.
Prenos
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní textového on-line prenosu zo zápasu 5. kola futbalovej Niké ligy, v ktorom si zmerajú sily futbalisti MŠK Žilina a FK Železiarne Podbrezová. Zápas sa pod Dubňom začína o 19:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy priebežné štvrté miesto so ziskom 7 bodov. V poslednom doterajšom zápase prehrali zverenci trénera Pavla Staňa v Trenčíne s AS 1:2 (gól MŠK Kaprálik). Najlepším strelcom tímu je Adrián Kaprálik, ktorý má na svojom konte štyri presné zásahy.
Podbrezovej patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže aktuálne šieste miesto so ziskom 7 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Štefana Markulíka porazili na domácom trávniku Komárno 2:1 (góly Železiarov Smékal, Deml). Najlepším strelcom tímu je Ousman Kujabi, ktorý má na svojom konte dva góly.
Zaujímavým faktom je, že posledné štyri zápasy týchto klubov sa skončili remízami, uvidíme pod Dubňom aj piatu? To sa dozvieme od 19:00, zápas povedie rozhodcovská trojica Sučko, Štrbo a Kmec.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body