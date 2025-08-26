Niké liga v číslach: Trnava má formu, Trenčín podržal srbský brankár a Košice posila z Maďarska

Momentka zo zápasu Niké ligy FC Košice - MFK Ružomberok.
Momentka zo zápasu Niké ligy FC Košice - MFK Ružomberok.
Juraj Hertel|26. aug 2025 o 14:45
Pozrite si zaujímavé štatistiky Niké ligy.

BRATISLAVA. Ako sa spieva v legendárnej pesničke Spartakovská: „O majstra sa veľká bitka začína, v Trnave sa iba titul spomína.“

A platí to aj tento rok. Spartak je aj po 5. kole na prvom mieste a má už 4-bodový náskok pred Slovanom.

Spartak potvrdil formu v Zlatých Moravciach, kde zdolal Komárno jasne 4:1. Veľmi dobre sa predviedol Štefan Skrbo, ktorý odohral 61 minút a stihol streliť 2 góly.

Mal 2 strely na bránku, 90 % úspešnosť prihrávok (19/21), 5 úspešných driblingov z 8 pokusov a vyhral polovicu zo 12 osobných súbojov. Po jeho výmene ho nahradil Cédric Badolo, ktorý však zápas nedohral, pretože dostal červenú kartu.

Pre Badola to nie je výnimočná situácia - v lige má ako krídelník v Trnave na konte 13 zápasov, iba 1 asistenciu, no už 2 žlté a 2 červené karty (dve žlté a jednu červenú kartu dostal v zápase proti Slovanu). 

Trnava inkasovala prvý gól v tejto sezóne. Čisté konto si udržala 320 minút, a ak k tomu pripočítame aj záver minulej sezóny, tak ligový gól dostala až po 391 minútach.

Postaral sa oň Martin Boďa z Komárna, ktorý skóroval po takmer roku – naposledy sa presadil ešte v 5. kole minulého ročníka v drese Ružomberka proti Michalovciam.

Zaujímavé je, že hráči Trnavy v posledných troch vonkajších zápasoch videla až štyri červené karty - Jureškin a Koštrna v Trenčíne, Paur v Rumunsku a najnovšie Badolo vo ViOn aréne.

Komárno síce prehralo všetky doterajšie stretnutia, no aspoň jeden gól dokázalo streliť v každom zápase.

S ligou sa rozlúčil Igor Žofčák, ktorý v zápase proti Slovanu odohral úvodných 14 minút a potom prenechal miesto svojmu nástupcovi. Žofčák je ligový rekordér so 496 zápasmi a po dlhej kariére v Michalovciach prestúpil do Medzilaboriec.

V poslednom stretnutí stihol 8 dotykov s loptou, 100 % úspešnosť prihrávok (3/3) a jednu presnú prihrávku do gólovej šance.

Symbolicky ho nahradil talentovaný Artúr Musák. Rodák z Užhorodu sa uchádza o slovenské občianstvo, v takom prípade by mohol aj reprezentovať Slovensko.

Návštevnosť

  • 4286 Michalovce - Slovan
  • 3993 DAC - Trenčín
  • 3211 Košice - Ružomberok
  • 2987 Komárno - Trnava
  • 1908 Žilina - Pobrezová
  • 737 Skalica - Prešov

Musák ukázal svoj potenciál - odohral 77 minút, strelil gól, pridal dve kľúčové prihrávky, mal 90 % úspešnosť prihrávok (35/39) a zo šiestich dlhých lôpt presne trafil päť. Bol jednou z hlavných postáv svojho tímu pri remíze 1:1.

Žilina potvrdila dobrú formu a doma zdolala Podbrezovú 3:0. Hrdinom zápasu bol Michal Faško, ktorý strelil dva góly a patril k najlepším hráčom na ihrisku.

Odohral 82 minút, oba svoje strelecké pokusy premenil na góly, pridal 2 kľúčové prihrávky. V osobných súbojoch sa presadil vo všetkých piatich prípadoch a k tomu mal aj 2 úspešné obranné zákroky.

Podbrezovej sa zápas vôbec nevydaril. Individuálne nevyšiel zápas ani Renému Parajovi, ktorý odohral celé stretnutie, zapojil sa do množstva súbojov (16 stratených lôpt, z 10 súbojov vyhral polovicu), ale v ofenzíve nebol vôbec aktívny - nevystrelil na bránku, nezaznamenal ani jednu kľúčovú prihrávku a spôsobil pokutový kop. 

Podbrezová pôsobí doma dominantne, no na ihriskách súperov získala zatiaľ iba bod po remíze v Skalici.

V Košiciach sa stretli dva tímy, ktoré dovtedy ešte nevyhrali. Košice zvládli zápas lepšie a zdolali Ružomberok 3:1.

Priemerný vek základnej zostavy


  • 28,7 Trnava
  • 27,5 Slovan
  • 27,4 Michalovce
  • 27,1 Prešov
  • 27 Komárno
  • 26,6 Skalica
  • 26,6 Košice
  • 26,3 Podbrezová
  • 25,9 Žilina
  • 24,8 Ružomberok
  • 23,6 Trenčín
  • 23,5 DAC

Výborný výkon podal maďarský hráč Košíc Mátyás Kovács, ktorý nahradil zraneného Dominika Kružliaka.

Na ihrisku bol 68 minút, strelil 2 góly, mal 2 strely na bránku, pridal 2 kľúčové prihrávky a 2 presné centre. V osobných súbojoch uspel v polovici prípadov (2/4) a ukázal, že vie byť pre Košice rozdielovým hráčom.

Presadil sa aj útočník Ružomberka Ondřej Šašinka, ktorý skóroval v najvyššej súťaži po viac než dvoch rokoch. Naposledy strelil gól ešte
30. júla 2023 v drese Hradca Králové proti Viktorii Plzeň.

V Košiciach odohral 78 minút, strelil gól, mal 3 strely na bránku, no zároveň spálil jednu veľkú šancu.

Košice získali prvé víťazstvo v sezóne, zatiaľ čo Ružomberok zostáva bez výhry a s otáznikmi, kto ho potiahne v ofenzíve. 

Skalica doma remizovala s Prešovom 2:2, hoci ešte v 65. minúte viedla 2:0. O vyrovnanie sa postaral striedajúci hráč Landing Sagna, ktorý prišiel na ihrisko v 64. minúte a v priebehu 27 minút stihol streliť dva góly.

Mal 2 strely na bránku, jednu kľúčovú prihrávku a vyhral 4 z 5 hlavičkových súbojov – prakticky sám vybojoval bod pre Prešov.

Z domáceho tímu zaujal Mário Hollý, ktorý odohral 66 minút a bol výrazný najmä v strede poľa.

Mal 40 dotykov s loptou, 2 kľúčové prihrávky, vytvoril jednu veľkú šancu a úspešne zvládol 5 z 6 driblingov. V osobných súbojoch dominoval (6 výhier z 8), čím patril k najlepším hráčom Skalice 

Trenčín prehral v Dunajskej Strede 1:4, no skóre mohlo byť aj oveľa krutejšie. Výborný výkon znovu podal brankár Andrija Katić, ktorý zneškodnil až 9 striel, z toho 7 priamo z vnútra šestnástky, a zabránil tak väčšiemu debaklu.

Do hry sa zapájal aj rozohrávkou – mal 41 dotykov a 13 dlhých prihrávok, z ktorých 4 našli spoluhráča.

Na opačnej strane patril k najlepším hráčom DAC Andreas Gruber. V zápase strelil gól, pridal asistenciu, vytvoril 5 kľúčových prihrávok a mal 4 presné centre z 8 pokusov. Dvakrát dokonca trafil konštrukciu bránky a so 4 strelami na bránu bol neustálou hrozbou pre defenzívu Trenčína.

Kým v minulom kole padlo len 8 gólov, tentokrát ich bolo až 23 - priemer 3,8 gólu na zápas. Rekord je pritom 31 gólov v jednom kole, takže fanúšikovia sa tentoraz rozhodne nenudili.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

