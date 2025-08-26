Niké liga v číslach: Trnava má formu, Trenčín podržal srbský brankár a Košice posila z Maďarska

BRATISLAVA. Ako sa spieva v legendárnej pesničke Spartakovská: „O majstra sa veľká bitka začína, v Trnave sa iba titul spomína.“
A platí to aj tento rok. Spartak je aj po 5. kole na prvom mieste a má už 4-bodový náskok pred Slovanom.
Spartak potvrdil formu v Zlatých Moravciach, kde zdolal Komárno jasne 4:1. Veľmi dobre sa predviedol Štefan Skrbo, ktorý odohral 61 minút a stihol streliť 2 góly.
Mal 2 strely na bránku, 90 % úspešnosť prihrávok (19/21), 5 úspešných driblingov z 8 pokusov a vyhral polovicu zo 12 osobných súbojov. Po jeho výmene ho nahradil Cédric Badolo, ktorý však zápas nedohral, pretože dostal červenú kartu.
Pre Badola to nie je výnimočná situácia - v lige má ako krídelník v Trnave na konte 13 zápasov, iba 1 asistenciu, no už 2 žlté a 2 červené karty (dve žlté a jednu červenú kartu dostal v zápase proti Slovanu).
Trnava inkasovala prvý gól v tejto sezóne. Čisté konto si udržala 320 minút, a ak k tomu pripočítame aj záver minulej sezóny, tak ligový gól dostala až po 391 minútach.
Postaral sa oň Martin Boďa z Komárna, ktorý skóroval po takmer roku – naposledy sa presadil ešte v 5. kole minulého ročníka v drese Ružomberka proti Michalovciam.
Zaujímavé je, že hráči Trnavy v posledných troch vonkajších zápasoch videla až štyri červené karty - Jureškin a Koštrna v Trenčíne, Paur v Rumunsku a najnovšie Badolo vo ViOn aréne.
Komárno síce prehralo všetky doterajšie stretnutia, no aspoň jeden gól dokázalo streliť v každom zápase.
S ligou sa rozlúčil Igor Žofčák, ktorý v zápase proti Slovanu odohral úvodných 14 minút a potom prenechal miesto svojmu nástupcovi. Žofčák je ligový rekordér so 496 zápasmi a po dlhej kariére v Michalovciach prestúpil do Medzilaboriec.
V poslednom stretnutí stihol 8 dotykov s loptou, 100 % úspešnosť prihrávok (3/3) a jednu presnú prihrávku do gólovej šance.
Symbolicky ho nahradil talentovaný Artúr Musák. Rodák z Užhorodu sa uchádza o slovenské občianstvo, v takom prípade by mohol aj reprezentovať Slovensko.
Návštevnosť
- 4286 Michalovce - Slovan
- 3993 DAC - Trenčín
- 3211 Košice - Ružomberok
- 2987 Komárno - Trnava
- 1908 Žilina - Pobrezová
- 737 Skalica - Prešov
Musák ukázal svoj potenciál - odohral 77 minút, strelil gól, pridal dve kľúčové prihrávky, mal 90 % úspešnosť prihrávok (35/39) a zo šiestich dlhých lôpt presne trafil päť. Bol jednou z hlavných postáv svojho tímu pri remíze 1:1.
Žilina potvrdila dobrú formu a doma zdolala Podbrezovú 3:0. Hrdinom zápasu bol Michal Faško, ktorý strelil dva góly a patril k najlepším hráčom na ihrisku.
Odohral 82 minút, oba svoje strelecké pokusy premenil na góly, pridal 2 kľúčové prihrávky. V osobných súbojoch sa presadil vo všetkých piatich prípadoch a k tomu mal aj 2 úspešné obranné zákroky.
Podbrezovej sa zápas vôbec nevydaril. Individuálne nevyšiel zápas ani Renému Parajovi, ktorý odohral celé stretnutie, zapojil sa do množstva súbojov (16 stratených lôpt, z 10 súbojov vyhral polovicu), ale v ofenzíve nebol vôbec aktívny - nevystrelil na bránku, nezaznamenal ani jednu kľúčovú prihrávku a spôsobil pokutový kop.
Podbrezová pôsobí doma dominantne, no na ihriskách súperov získala zatiaľ iba bod po remíze v Skalici.
V Košiciach sa stretli dva tímy, ktoré dovtedy ešte nevyhrali. Košice zvládli zápas lepšie a zdolali Ružomberok 3:1.
Priemerný vek základnej zostavy
- 28,7 Trnava
- 27,5 Slovan
- 27,4 Michalovce
- 27,1 Prešov
- 27 Komárno
- 26,6 Skalica
- 26,6 Košice
- 26,3 Podbrezová
- 25,9 Žilina
- 24,8 Ružomberok
- 23,6 Trenčín
- 23,5 DAC
Výborný výkon podal maďarský hráč Košíc Mátyás Kovács, ktorý nahradil zraneného Dominika Kružliaka.
Na ihrisku bol 68 minút, strelil 2 góly, mal 2 strely na bránku, pridal 2 kľúčové prihrávky a 2 presné centre. V osobných súbojoch uspel v polovici prípadov (2/4) a ukázal, že vie byť pre Košice rozdielovým hráčom.
Presadil sa aj útočník Ružomberka Ondřej Šašinka, ktorý skóroval v najvyššej súťaži po viac než dvoch rokoch. Naposledy strelil gól ešte
30. júla 2023 v drese Hradca Králové proti Viktorii Plzeň.
V Košiciach odohral 78 minút, strelil gól, mal 3 strely na bránku, no zároveň spálil jednu veľkú šancu.
Košice získali prvé víťazstvo v sezóne, zatiaľ čo Ružomberok zostáva bez výhry a s otáznikmi, kto ho potiahne v ofenzíve.
Skalica doma remizovala s Prešovom 2:2, hoci ešte v 65. minúte viedla 2:0. O vyrovnanie sa postaral striedajúci hráč Landing Sagna, ktorý prišiel na ihrisko v 64. minúte a v priebehu 27 minút stihol streliť dva góly.
Mal 2 strely na bránku, jednu kľúčovú prihrávku a vyhral 4 z 5 hlavičkových súbojov – prakticky sám vybojoval bod pre Prešov.
Z domáceho tímu zaujal Mário Hollý, ktorý odohral 66 minút a bol výrazný najmä v strede poľa.
Mal 40 dotykov s loptou, 2 kľúčové prihrávky, vytvoril jednu veľkú šancu a úspešne zvládol 5 z 6 driblingov. V osobných súbojoch dominoval (6 výhier z 8), čím patril k najlepším hráčom Skalice
Trenčín prehral v Dunajskej Strede 1:4, no skóre mohlo byť aj oveľa krutejšie. Výborný výkon znovu podal brankár Andrija Katić, ktorý zneškodnil až 9 striel, z toho 7 priamo z vnútra šestnástky, a zabránil tak väčšiemu debaklu.
Do hry sa zapájal aj rozohrávkou – mal 41 dotykov a 13 dlhých prihrávok, z ktorých 4 našli spoluhráča.
Na opačnej strane patril k najlepším hráčom DAC Andreas Gruber. V zápase strelil gól, pridal asistenciu, vytvoril 5 kľúčových prihrávok a mal 4 presné centre z 8 pokusov. Dvakrát dokonca trafil konštrukciu bránky a so 4 strelami na bránu bol neustálou hrozbou pre defenzívu Trenčína.
Kým v minulom kole padlo len 8 gólov, tentokrát ich bolo až 23 - priemer 3,8 gólu na zápas. Rekord je pritom 31 gólov v jednom kole, takže fanúšikovia sa tentoraz rozhodne nenudili.