Toto nie je výpredaj a tá suma tiež nesedí. Weiss rozšíril rodinnú zbierku (tréneroviny)

BRATISLAVA. S ligou sa v piatom kole rozlúčil jej rekordér. Najstarší hráč, ktorý ju kedy kopal, jej najstarší strelec, hráč s najväčším počtom odohraných zápasov a uzavretých poistných zmlúv. One and only Igor Žofčák si struhol posledných 10 minút v zápase proti svojmu bývalému Slovanu. Pred vypredaným hľadiskom. Viac takých Žofčákov do ligy.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
S Niké ligou sa, aspoň nateraz, lúči aj Aďo Kaprálik. Nie, nie. Ivan nevytiahol na poslednú chvíľu z klobúka prestupového zajaca, už teraz mu na lavičke sedia dvaja noví krídelníci.
V druholigovom nemeckom Kiehle sa Aďo stane nástupcom Dominika Javorčeka a toto leto sa pridal k dvojici Gidi, Ďuriš. Ale nerušiť, tu nie sme pri výpredaji.
MFK Zemplín Michalovce - ŠK Slovan Bratislava 1:1
4 286 divákov
Pocta Igorovi Žofčákovi nemohla byť načasovaná lepšie. Pre Michalovce. Keď Vlado Weiss zistil, že pred odvetou v Berne, kde Slovan musí otáčať zo stavu 0:1, čaká jeho mužstvo výlet do Michaloviec, musel sa mu zvýšiť tlak ako keď vidí Tigrana kráčať na penaltu. A tak aj základná zostava majstra vyzerala.
V obrane Sharani, Fogning, Lichý a Mustafič. A čerství Yirajang s Oforim sa šetrili na lavičke. Toto nemohlo pre hostí dopadnúť dobre hlavne s ohľadom na to, že domácich hnal plný dom ako na hodovom zápase. Sharaniho s Mustafičom mohol radšej Slovan darovať do tomboly alebo fanzóny na narážačky.
Igor Žofčák takmer zle pochopil vstup do klubu ligových stovkárov a ani nie v polovici tohto veku sa kariéru rozhodol ukončiť. V 10. minúte ihrisko opustil a nahradil ho jeho nástupca na pozícií tvorcu hry Artúr Musák. Ak by som mal na hlave Sotákov klobúk, dal by som ho pred Igorovou kariérou dole a zakryl ním záhradu na jeseň.
Do desiatej minúty sa vlastne len čakalo na desiatu minútu. Loptu mal na kopačke Žofčák, poslal ju do auta, nasledovala rozlúčka s fanúšikmi, spoluhráčmi, protihráčmi.
Slovan sa zastreľoval, Lukáč dobre vychytal hlavičku Toličovi, ale keď dostal loptu na šestnástke Mak, upratal ju tak, ako to k zadnej vie asi len on. Na 0:2 zvyšoval Kukharevych, keď Weiss získal loptu a načasoval ju Ukrajincovi. Ten si ale nepostrážil ofsajd líniu a bola to tak radosť iná.
Ani po polčase to domáci nezabalili ako Packeta, práve naopak. Musák sa pri obrannej línií hostí musel cítiť ako v hráčkárstve, zabrala však až jeho strela po hodine hry, na ktorú Macík nedočiahol.
Slovan sa v zápase tešil ešte raz, to keď sa na obranu Michaloviec rútila trojica Weiss - Strelec - Tigran. Vlado vysunul Tigrana a ten sa so zvyšnými obrancami pohral, ako keď si v mekáči vyskladáva happy meal. VAR si tentokrát všimol faul Strelca na Parka.
Šťastnú cestu domov v autobuse s Weissom mohol hosťom zaželať Paulauskas, Macíka a celý káder zachránilo brvno a Slovan svoje útoky už dotiahnuť nedokázal.
S výnimkou trénera Weissa, ktorý za svoj verbálny útok na hlavného rozhodcu rozšíril rodinnú zbierku červených kariet. Zbytočne, ale ako hovorí jeho syn, taký už raz som.
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:4
2 987 divákov
Aj v Komárne si asi predstavovali lepšie leto ako to, ktoré majú už takmer za sebou. Štadión stále nikde, ligové body rovnako a stále cestovať do Zlatých Moraviec je ako za trest. A o týždeň má doma Skalicu.
Spartak si od ligy na chvíľu oddýchol a do Zlatých Moraviec, kam dlhé roky posielal dohrávať svojich bývalých hráčov a trénera Jarábka, s ním vycestovalo vyše 2 000 divákov.
A tí mali miestenku do prvej triedy, Spartak si do polčasu fukol tri krídielka z KFCčka a bolo vybavené. Chvíľková dráma prišla v druhom polčase, trvala však len 15 minút.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Komárno - Trnava
Ščasný to vzadu znovu dal s trojicou Koštrna - Ujlaky - Karhan, to je asi iné zloženie stopérskej formácie, aké si v lete nakreslil so Škrteľom na tabuľu. Ale všetky klobúky dole hlavne Patrickovi Karhanovi za to, ako zvláda zápasy.
V úvode držalo Komárno Trnavu na dištanc, až kým sa odtrhol Škrbo. Najprv vysunul Mikoviča, ktorý si s obranou KFC zacvičil pilates, poslal to na hlavu Ďurišovi a ten už nedokázal nedať.
Potom si dvakrát zobral slovo Rakúšan s číslom 7. Po ťukesi s Azangom sám voči Dlubačovi dal na 2:0 a keď ho z vlastnej polky vysunul Procházka, obišiel Dlubača ako cez Terchovú kolónu pod Strečnom a bolo 3:0.
Na druhý polčas už mohol Ščasný do hry postaviť hocičo, ale Komárno zabralo a gól Boďu priniesol nervozitu. Domáci dostali krídla, ktoré im zobral Pillárov faul na Mikoviča vo vlastnej šestnástke.
Ten síce musel VAR hľadať 5 minút, ale z penalty sa Procházka nemýlil. Zlatý klinec zápasu si vo vrecku nechal Badolo. Tomu stačila v nedeľu dvadsaťminútovka, s fanúšikmi sa rozlúčil po červenej karte v 81. minúte.
MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:0
1 908 divákov
Najväčšia koncentrácia hráčskych agentov na meter štvorcový býva pravidelne v zápase týchto dvoch tímov. Mladí šošoni cítia, že klub je ako Milan Dubec, keď má ETFká na ATH a začína predávať. Odmenou im je druhé miesto v tabuľke a celkom jednoznačné viťazstvo proti Podbrezovej.
Ono to ide aj bez troch predaných mušketierov. Žilina môže predať kohokoľvek a na druhý deň sedí na jeho mieste hráč, ktorý sa naňho dokonca aj podobá a zahrá rovnako.
Navyše sa dobre udomácňuje Mišo Faško. Prvýkrát sa potešil, keď Roginič nastrelil Parajovu ruku a VAR odpískal penaltu.
A ak už nič iné, aspoň to nakoplo hostí, ktorí to skúšali všetkými možnými spôsobmi. Nákopmi, centrami, kombináciou, ale efekt rovnaký. Zápas sa zlomil v 53. minúte, keď si hostia nepostrážili nákop Žiliny.
Bondarenko poslal Rehákovi malú domov ako za trest a ten ju miesto odkopu do Treska baru skúšal znovu konštruktívne hrať. V tom mu však zabránil dotierajúci Faško, ktorý ako keby tušil, že gólman Podbrezovej má svojský zmysel pre humor. Podbrezová to potom ešte viac otvorila, čo z brejku a z posledných síl využil Miro Káčer.
FC Košice - MFK Ružomberok 3:1
3 211 divákov
Ružomberok vycestoval ako poľnohospodári na Agrokomplex, aby Marekovi Saparovi ukázal hráčov, ktorých môže znovu o rok po zmluve ukradnúť svojmu bývalému klubu.
Bosman - Kmotríkovo pravidlo si v Košiciach tiež veľmi obľúbili a proti poslednému tímu tabuľky im pomohlo k trom bodom. Prvým v sezóne, aj keď im stále chýbajú odohrať 2 zápasy.
Mužstvo Ondřeja Smetanu pokračuje konzistentne a v prvé body bude dúfať o týždeň proti Žiline. Tam už musí, pretože po tom víkende nás čaká repre pauza a tie bývajú zradné ako ranné hmly.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Ružomberok
Liptákom tam stále niečo nehrá. Herný princíp kaziť hru súperovi povýšil na kazenie hry samým sebe. Možno by to dopadlo inak, ak by Hladík v tretej minúte premenil svoj nájazd na Šipoša.
Ale ako povedal Separ, na keby sa nehrá. Stačí ti mať kontakty, nejaký okruh známych a obnos peňazí. Potom sa dá všetko, aj vyhrať prvý ligový zápas.
A tak kto nedá, ten dostane. Zsigmund po spätnej prihrávke vystrelil, hokejku nastavil Čerepkai a skóre bolo otvorené. Ružomberok nebol ani potom lepší, ale po faule Jakúbeka na Endla sa k bielemu bodu postavil Šašinka a v súboji dvoch Š prestrelil Šipoša.
Ale ani toto ružu nenakoplo. Striedajúci Mátyás Kovács sa dvakrát oprel do lopty. Ľavačka, pravačka a 3:1 vo vačku. Hlavne pri tom prvom góle si obrancov súpera rozostaval ako dopravné kužele.
FK DAC Dunajská Streda - AS Trenčín 4:1
3 993 divákov
Ďalší náš úspešný pohárový zástupca si tiež vychutnal svoj víkendový zmrzlinový pohár. A to rovno dva. Okrem AS, ktoré doma zdemoloval ako Peťo Pellegrini vysoké ceny potravín, sa Van Daelle potešil z prestupu Nikoly Krstoviča do Atalanty.
Do klubu by malo za percentá z prestupu pípnuť niečo cez 4 milióny. A že Nemanič! DAC stihol dokonca aj zapísať novú posilu. Náhradou za zraneného Kačarabu je Filip Blažek z Rapidu Bukurešť.
VIDEO: Zostrih zápasu Dunajská Streda - Trenčín
DAC sa po fiasku s vlastníctvom viacerých klubov pomaly rozbieha už aj gólovo a v listine strelcov, ktorá pripomína zoznam hľadaných Balkáncov, chýba už len Jovinečko.
DAC chytil zápas do vlastných rúk už od úvodu, ako ryba vo vode sa medzi svojimi cítil hosťujúci brankár Katič, ktorý mal čo robiť a poradil si aj s tutovkou Dunakoviča. No lenže potom prišli Križanove sane, ktoré ešte Gruber rozchodil, ale to bola červená ako z nových billboardov Hlasu.
Diváci na tribúne držiaci maďarský dvojkríž ešte nestihli dopolarizovať spoločnosť, keď sa hlavou presadil S ETO Gyor spoločné Nemanič. Doslova z ničoho nič. DAC nepoľavoval, ešte do polčasu skúšal súpera zlomiť, čo sa podarilo Dukanovičovi.
Moniz si cez polčas pripravil trojité striedanie a jeho mužstvo sa nachvíľu dostalo do zápasu po rohovom kope. To keď Mendez bránil Besilleho v šmyku a kapitán hostí znížil. Lenže potom sa už nemohol na to, ako jeho spoluhráči obstreľujú konštrukcie brány a Katiča, pozerať Redzič.
V 74. minúte si tak, ako to on má rád, zobral loptu na pravej strane, pomedzi 3 obrancov ju naviezol do šestnástky, kde dostal toľko priestoru, že by mohol zažiadať o eurofondy a postaviť tam kaštieľ. 3:1. Z podobnej pozície si dal repete Gruber a bolo hotovo.
MFK Skalica - FC Tatran Prešov 2:2
737 divákov
Prešovčanov čakala po prvých zápasoch veľká zmena. Zápas pred ľudoprázdnymi tribúnami proti súperovi, ktorý sa nie tak veľmi tlačí dopredu a hostia vedeli, že na Záhorí to budú práve oni, kto si bude musieť sám nasypať škoricu na trdelník.
A tak s prvým polčasom nebol spokojný ani jeden tréner. Napriek tomu, že domáceho trénera Oulehlu, v červenom svetri, potešila hlavička novej posily Prešovčanov, výnimočne tiež v červenom, Simona.
Prešov bol viac na lopte, ale väčšinou v území, v ktorom hrozí maximálne zranenie a nie gól. Okrem vlastného gólu hostí mala Skalica super šancu po sóle Hollého, ktoré Smejkal zakončil centrom na reklamný banner za bránkou Bajzu.
Oulehlovi vyšlo striedanie po hodine hry, Suľa potiahol loptu, posunul na Šimka a ten našiel vo vzduchu plachtiaceho Fábryho. Na oko to vyzeralo, že je po zápase, ale niekedy stačí fakt málo.
Zeleného dolníka z rukáva vytiahol aj tréner Hynek, ktorý do hry vypustil Sagnu. Senegalské baranidlo sa najpv zavesilo na Sipľakov roh a vyrovnanie prišlo o 5 minút neskôr, po centri Součeka. Dvakrát pravý dolný roh Junasovej bránky.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Skalica - Prešov