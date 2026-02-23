Jeseň vlani a teraz ako noc a deň. Od štvrtého miesta ich delilo šesť minút

Takto pred rokom zimovali Častkovce v západniarskej tretej lige posledné s jediným víťazstvom a tromi remízami na konte, no a na predposledného strácali štyri body.
V šestnástich kolách ťažkej 17-člennej súťaže dali chudobných šesť gólov a na ich záchranu by minulú zimu nevsadil snáď nikto ani len deravý groš.
Stal sa však zázrak a v jarných odvetách Považania preskočili Kysučanov z Krásna nad Kysucou nezadržateľne o štyri body a napríklad v predposlednom kole priviezli senzačný bod z dnes už druholigovej Lehoty pod Vtáčnikom.
Po štyroch zápasoch bez bodu a domácom výprasku s Galantou (1:7) nahradil 47-ročný Peter Majerník na lavičke zaskakujúcich trénerov z oboch dorastov Michala Vereša a známeho televízneho experta i bývalého trnavského a trenčianskeho hráča „do kombinácie“ Petra Ďuriša.
Majerník začal záchranársku misiu v 26. kole senzačným víťazstvom 5:2 v doma silnej Beluši a do konca 32-kolovej súťaže jeho nové mužstvo už vonku neprehralo.
„V Beluši bolo potrebné v prvom rade mužstvo vhodne namotivovať. Ďalšou úlohou bolo, čo možno najvhodnejšie ho vyskladať a svoju úlohu zrejme zohral aj známy faktor, ktorému sa zvykne hovoriť nový impulz. Vždy je však potrebný aj kúsok športového šťastia,“ začal pre Sportnet odchovanec Vrbového Peter Majerník, ktorý hral prvú ligu za Dunajskú Stredu, Myjavu, Púchov, Ružomberok a aj rumunský Brašov.
„Pred Belušou s nami už v podstate nikto ani nepočítal, body však postupne pribúdali a mužstvo začalo veriť, že by sme sa mohli v tretej lige nakoniec predsa len udržať.“
Ako mohol odpisovaný tím remizovať 1:1 v postupujúcej Lehote pod Vtáčnikom, znela otázka.
„My sme pred stretnutím v Lehote vyhrali nielen v Malackách, ale aj doma s Račou a Hamšíkovou akadémiou, takže sebavedomie hráčov išlo hore. Vedúca Lehota sa ešte bila so Sereďou o postup do druhej ligy, bola zrejme trochu aj nervóznejšia a na konečných 1:1 vyrovnala v závere.
Vtedy hral za nás napríklad aj Konžan Koke, ktorý odviedol v ofenzíve veľa roboty,“ a ktorého po sezóne kúpila druholigová Slávia TU Košice.
K 4. miestu chýbali minúty
Túto zimu si Častkovčania voľkajú po skvelej jeseni na parádnom šiestom mieste TIPOS tretej ligy Západ a nebyť pokazenej úplne poslednej štvrťhodinky prvej polsezóny, do odviet by vstupovali túto sobotu dokonca zo štvrtého miesta iba s jednobodovou stratou na tretie Nové Zámky.
V záverečnom kole však v priamom zápase o štvrtú priečku OK Častkovce – FC Slovan Galanta síce viedli po góle najlepšieho strelca súťaže Chorváta Maria Veljaču 1:0, lenže hostia otočili za poslednú trinásťminútovku na konečných 1:2, keď so šťastnejšou Galantou hrala aj vzdialenejšia žrď, s ktorou si autor víťazného gólu Martin Mečiar krížom cez celú päťku loptu najskôr „narazil“.
„Na jesenné štvrté miesto by nám stačil proti kvalitnej Galante aj jeden bod, žiaľ ku koncu jesene nám chýbali dvaja hráči pre zranenie a možno už aj viac síl.
Celkovo nám však v záveroch zápasov utieklo pomedzi prsty niekoľko bodov zbytočne. Strata troch domácich s Galantou nás mrzela asi najviac. S jeseňou a šiestym miestom ale vládne vcelku spokojnosť.“
Začínajú dvakrát doma
Po predchádzajúcej jesennej časti bodaj by aj nevládla spokojnosť, pripomenieme, že OK hrá teraz v prvých dvoch jarných kolách zakaždým doma, už túto sobotu privíta jedenáste Veľké Ludince a hneď tú nasledujúcu siedme Gabčíkovo.
Spomenúť však hodno i to, že iba 1,7-tisícová dedina z okresu Nové Mesto nad Váhom, ktoré hrá, mimochodom, o súťaž nižšie, sa postarala o dve rekordné víťazstvá celej treťoligovej jesene – 5. kolo: Častkovce – Dunajská Streda B 5:0, 6. kolo: Petržalka B – Častkovce 0:7.
Častkovčania majú tretí najlepší útok súťaže a aj najlepšieho kanoniera, 12-gólového a 23-ročného Maria Veljaču z Chorvátska, ktorý prišiel presne pred rokom cez český Hodonín, aby pomohol zachrániť tretiu najvyššiu súťaž.
Po vlaňajšej záchranárskej sezóne došlo na strednom Považí k veľkej obmene kádra, ktorý opustil nielen spomínaný Koke Hiba z Konga, ale aj Dominik Danko, Jakub Murko, Denis Novotný, Samuel Hutta či Martin Hudák.
Prišli traja legionári, Brazílčan Rafael Freitas Rodriguez, Nigérijčania Agboola Olami a Adeyemi Abass Bukunmi a aj bratská dvojica útočníkov pochádzajúca z Nemšovej.
Peter Vavruš zo štvrtoligových Lednických Rovní a ešte pred ním Damian Vavruš z treťoligovej Beluše. Káder doplnili veľmi nádejní odchovanci Leo Náhlik, Patrik Mihál a Matej Kvasnica.
V zime už posily nehľadali
„Túto zimu sme už nejaké posilňovanie kádra zvonku viac-menej ani neplánovali, pretože sa spoliehame na tých hráčov, ktorí sa ukázali v dobrom svetle v jesenných stretnutiach.
V klube máme druholigový dorast, z ktorého sme do zimnej prípravy zaradili skupinu hráčov, z ktorých nastupovali niektorí už na jeseň. Z nových dorastencov by sa v prvých jarných kolách mohol snáď aj v základnej zostave objaviť na pravom krídle napríklad Alex Mizerák,“ prezradil kouč.
Orávik: Prišiel tam dobrý tréner
Na prvé kolo sezóny išli Častkovce do Veľkých Ludiniec, čo bol súboj dvoch najmenších účastníkov tretej najvyššej súťaže. Z víťazstva 3:1 sa tešili o dvesto duší väčšie Častkovce.
„Po veľkých letných zmenách v mužstve bol pre mňa tento úvodný zápas nesmierne dôležitý, pretože ostrý duel je niečo úplne iné, ako prípravný. Potrebovali sme totiž ešte zosúladiť isté herné riešenia medzi jednotlivými formáciami. Po polčase, ktorý skončil 1:1, bolo všetko dlho otvorené a som rád, že nakoniec sme strhli víťazstvo na svoju stranu.
Už keď dal Erik Minaroviech krátko po prestávke na 2:1, mužstvo sa upokojilo a Damian Vavruš v samom závere spečatil na konečných 3:1.“
Mimochodom, exligový kapitán domácich Veľkých Ludiniec Peter Orávik okomentoval kvalitatívny posun Častkoviec pre Sportnet stručne, no veľavravne: „Prišiel tam dobrý tréner.“
Peter Majerník býval vo svojich najlepších hráčskych rokoch ostrým stopérom prvej ligy, ako odvážny tréner má svoje videnie najkrajšej hry a tento rodák z Vrbového to má z Krakovian do Častkoviec iba na skok.
Pýchou druholigový dorast
Najväčšou devízou neveľkého klubu nie je však napríklad ani tak vlastná veľká umelá tráva hneď vedľa hlavného ihriska, ale je to druholigový dorast, ktorým sa futbalová dedina patrične aj pýši.
Dorasty U19 a U17 hrajú 16-člennú druhú ligu Západ ako vôbec jediná obec, pričom žiadnu takú nenájdete ani v skupine Východ.
Viaceré opory 19-tky, ktorá zimuje na deviatom mieste, už pravidelnej nastupujú aj za prvé mužstvo a určite tam nie sú iba do počtu.
U favorita vyrovnali v oslabení
Súčasné Častkovce majú svoju silu, nedokazujú ju len víťazstvá vo Veľkých Ludinciach (3:1), s béčkami v Komárne (2:0) či to mimoriadne vysoké 7:0 v Petržalke, alebo remízové úlovky z Malaciek (1:1) či Beluše (1:1) a štvrtá priečka v tabuľke zápasov vonku pri plusovom skóre 16:9, ale paradoxne aj prehra 8. kola 3:2 v piatej Prievidzi.
Tam totiž dokázali hostia od Váhu zareagovať pred návštevou skoro 1100 divákov na dva rýchle góly domáceho Davida Zedeka do 10. minúty už za ďalšie dve minúty práve chorvátskym ostrostrelcom.
„Kontaktný gól dal v Prievidzi Mario Veljača a rýchlo sme sa vrátili do zápasu, ktorý mal naozaj solídnu úroveň i atmosféru,“ obzrel sa do polovice septembra tréner, ktorý viedol pred Častkovcami štvrtoligové Nové Mesto.
Jeho nové mužstvo nezastavilo na hornej Nitre ani vylúčenie 18-ročného dorastenca a zadáka Timothyho Krajčiho. „Všetci chalani do jedného naozaj dreli aj v oslabení o jedného hráča a v 63. minúte sme po góle 19-ročného odchovanca Patrika Mihála, ktorý bol v mládeži aj v Trenčíne a Trnave, vyrovnali.“
A potom to bola polhodinka boja „kto z koho“, až sa v nadstavenom čase presadil domáci netradičný strelec Andrej Koryťák. Kouč Filip Hlohovský potom využil ešte posledné dve možnosti na striedanie a rozhodca odpískal koniec.
„V Prievidzi to bol dobrý treťoligový zápas, pekná návšteva sa určite nenudila. Moje mužstvo odviedlo dobrú robotu, v závere nám už v oslabení pochopiteľne dochádzali sily, navyše, zranil sa nám stredný obranca.
Súper potom centroval snáď každú loptu do šestnástky a z jednej takej sa presadil. Verím, že v odvetnom zápase ašpiranta na postup potrápime ešte viac,“ športovo sa zastrájal kouč zdolaného tímu.
Hráči si dovolili viac
Táto častkovská jeseň a tá predchádza sú doslova ako noc a deň. „Po letných zmenách v kádri si to všetko muselo najskôr sadnúť, kvalita a aj mladícka dravosť v mužstve sú, no a s dobrými výsledkami potom rastie aj sebavedomie hráčov, ktorí si na ihrisku dovolili viac,“ zdupľoval starú futbalovú pravdu lodivod, ktorého brat a dvojča Pavol Majerník napísal v prvoligovej Skalici ešte onakvejší futbalový príbeh, veď od hráča sa tam prepracoval cez asistenta trénera až na post hlavného kouča v jednom slede a dnes pôsobí ako profesionálny tréner v doraste FC Košice.
V záveroch utekali body
OK Častkovce má tretie najlepšie skóre tretej ligy (36:20) hneď za vedúcim béčkom nikéligového AS Trenčín a strieborným Spartakom Myjava.
„A to sme ešte niektoré dobré šance pozahadzovali. Ja by som však oveľa viac privítal, ak by sme ešte menejkrát inkasovali. A to hlavne v spomínaných záveroch niektorých stretnutí, v ktorých sme prichádzali neraz aj zbytočne o cenné body,“ nezaprel v sebe kovaného obrancu tréner.
Naozaj však, mužstvo takto prišlo o body v posledných minútach nielen v spomínanej jesennej derniére doma s Galantou (1:2) gólovou bodkou v 86. minúte, ale aj kolo predtým v Beluši, kde domáci vyrovnali na konečných 1:1 v 85. minúte, či v 9. kole doma s Račou, keď inkasovalo na 1:1 v 90. minúte.
Alebo v spomínanej Prievidzi gólom na 3:2 v nadstavenom čase.
No a v 3. kole mali modrí doma doslova na lopate aj dravého neskoršieho jesenného majstra Trenčín B, keď po hetriku Veljaču viedli ešte deväť minút pred koncom 3:1, aby nakoniec po rezultáte 3:3 odplávali stratené body hore Váhom do krajského mesta.
„Poviem úprimne, s asistentom sme sa párkrát bavili, že môžeme naraziť na súpera, ktorý nás rovno zbúra. Za celú jeseň sa tak však nestalo ani raz, preto môžeme byť spokojní.
Slabšie sme zahrali jedine v druhom kole v Gabčíkove, kde sme prehrali 1:0, no tam sme začali hrať futbal až po inkasovanom góle z pokutového kopu po hodine hry.“ V 63. minúte ho premenil Kevin Zsigmond, ktorý sa vrátil k vodnému dielu z českých Teplíc. „Prišli aj ďalšie prehry, ale pri tých sme neboli herne vyslovene horším mužstvom.“
Výsledky prípravných zápasov
Častkovce – Dunajská Lužná 4:1
Piešťany – Častkovce 2:1
Častkovce – Lehota p/Vt. 1:3
Častkovce - Dubnica n/V 0:2
Častkovce – Strání (4. liga, ČR) 2:1
Generálka: OK Častkovce – ČSK Uherský Brod (4. liga, ČR) 2:2 (1:0)
Góly: Valo (11 m), Veljača za domácich
Častkovce: Kišac – Mazanovský, Valo, Náhlik – Mihál, Rodrigues, Wijnands, Minaroviech – Veljača, Majkút, P. Vavruš (Lichner, Žákech)
Extreťoligový Uherský Brod je polovičným majstrom štvrtej ligy na Morave a domácich dobre preveril. Do polčasového vedenia šli Častkovce gólom kapitána Vala z penalty a rovnako z bieleho bodu hostia hneď po obrátke vyrovnali.
V poslednom zimnom teste sa domáci nešetrili, išli za víťazstvom a po krížnej prihrávke obišiel Veljača aj brankára – 2:1. Rýchla hra na umelom povrchu bola úplne vyrovnaná, Česi sa s prehrou nechceli zmieriť a Kišac v závere kapituloval.
V domácej zostave absentovalo niekoľko hráčov, napríklad dorastenec Krajči bol pomôcť U19-tke k víťazstvu 3:2 v Brne proti Artisu, či so zranením laborujúceho hroťáka Damiana Vavruša kouč radšej šetril na Veľké Ludince, ktoré v generálke zdolali maďarský Gyirmót FC Győr 7:0.
16. kolo III. ligy: Častkovce – Veľké Ludince (sobota 28. februára o 14.30 h).