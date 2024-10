Hlas outsidera pred zápasom: „Našim cieľom bolo dotiahnuť pohár do takej fázy, aby sme sa stretli s prvoligovým mužstvom. Netrpezlivo sme čakali, koho nám žreb prinesie. Chceli sme ligistu, a to sa nám splnilo,“ prezradil pre Sportnet tréner OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom Dušan Oravec. „Pre Trenčín to bude náročný zápas, pretože môže len stratiť a nemá čo získať. Samozrejme, že kvalita je na jeho strane. Do každého zápasu však ideme s cieľom uspieť. Ak chceme byť úspešní, potrebujeme zhodu okolností. Vo futbale je ale možné všetko. Spravíme všetko preto, aby sme boli dobre pripravení,“ pokračuje Oravec. Bude preto zaujímavé sledovať, ako sa napokon súboj 4. kola Slovnaft Cupu vyvinie. Výkop je naplánovaný na 15:00, pričom sa zápas odohrá v Prievidzi na mestskom futbalovom štadióne.

