Haraslína vystriedal strelec víťazného gólu. Sparta spečatila hladký postup

BRATISLAVA. Futbalisti Sparty Praha postúpili do play-off o postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.
Sparta zvíťazila v odvete 3. predkola na trávniku Ararat-Armenia 2:1, prvý zápas vyhrala jednoznačne 4:1
Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín nastúpil v pozícii kapitána v základnej zostave, v 59. minúte ho vystriedal neskorší strelec víťazného gólu Ermal Krasniqi.
Postup oslavujú aj futbalisti švajčiarskeho Lausanne Sports. Na trávniku kazašskej Astany zvíťazili 2:0 a nad týmto súperom tak triumfovali aj v odvete tretieho predkola.
Samuel Petráš pomohol vychytať Győru výhru 2:0 nad Štokholmom a postup do ďalšieho kola. Maďarský tím vedie z pozície hlavného trénera Balázs Borbély.
Konferenčná liga - 3. predkolo - odvety:
Ararat-Armenia - Sparta Praha 1:2 (1:1)
/prvý zápas: 1:4, Sparta postúpila do play off/
/L. HARASLÍN (Sparta) hral do 59. minúty/
FC Astana - Lausanne Sports 0:2 (0:0)
/prvý zápas: 1:3, Lausanne postúpilo do play off/
Sabah Baku - Levski Sofia 0:2 (0:1)
/prvý zápas: 0:1, Sofia postúpila do play off/
Levadia Tallinn - FC Differdange 1:3 pp (0:0, 0:1)
/prvý zápas: 3:2, Differdange postupuje do play off/
Győri ETO FC - AIK Štokholm 2:0 (1:0)
/prvý zápas: 1:2, Győri postupuje do play off/
/S. PETRÁŠ (Győri) odchytal celý zápas/
Paksi FC - Polissja Žytomyr 2:1 (1:0)
/prvý zápas: 0:3, Žytomyr postúpil do play off/
Hammarby IF - Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0)
/prvý zápas: 0:0, Rosenborg postupuje do play off/
/T. NEMČÍK (Rosenborg) odohral celý zápas/
Šeriff Tiraspoľ - Anderlecht Brusel 1:1 (0:0)
/prvý zápas: 0:3, Anderlecht postúpil do play off/
Omonia Nikózia - Araz-Naxcivan PFK 5:0 (4:0)
/prvý zápas: 4:0, Nikózia postúpila do play off/