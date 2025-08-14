Haraslína vystriedal strelec víťazného gólu. Sparta spečatila hladký postup

Momentka zo zápasu Ararat-Armenia - Sparta Praha
Momentka zo zápasu Ararat-Armenia - Sparta Praha (Autor: AC Sparta Praha)
Sportnet, TASR|14. aug 2025 o 19:58 (aktualizované 14. aug 2025 o 21:24)
ShareTweet0

Slovenský útočník hral do 59. minúty

BRATISLAVA. Futbalisti Sparty Praha postúpili do play-off o postup do hlavnej fázy Konferenčnej ligy.

Sparta zvíťazila v odvete 3. predkola na trávniku Ararat-Armenia 2:1, prvý zápas vyhrala jednoznačne 4:1

Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín nastúpil v pozícii kapitána v základnej zostave, v 59. minúte ho vystriedal neskorší strelec víťazného gólu Ermal Krasniqi.

VIDEO: Prvý gól Sparty

VIDEO: Druhý gól Sparty

Postup oslavujú aj futbalisti švajčiarskeho Lausanne Sports. Na trávniku kazašskej Astany zvíťazili 2:0 a nad týmto súperom tak triumfovali aj v odvete tretieho predkola.

Samuel Petráš pomohol vychytať Győru výhru 2:0 nad Štokholmom a postup do ďalšieho kola. Maďarský tím vedie z pozície hlavného trénera Balázs Borbély.

Konferenčná liga - 3. predkolo - odvety:

Ararat-Armenia - Sparta Praha 1:2 (1:1)

/prvý zápas: 1:4, Sparta postúpila do play off/

/L. HARASLÍN (Sparta) hral do 59. minúty/

FC Astana - Lausanne Sports 0:2 (0:0)

/prvý zápas: 1:3, Lausanne postúpilo do play off/

Sabah Baku - Levski Sofia 0:2 (0:1)

/prvý zápas: 0:1, Sofia postúpila do play off/

Levadia Tallinn - FC Differdange 1:3 pp (0:0, 0:1)

/prvý zápas: 3:2, Differdange postupuje do play off/

Győri ETO FC - AIK Štokholm 2:0 (1:0)

/prvý zápas: 1:2, Győri postupuje do play off/

/S. PETRÁŠ (Győri) odchytal celý zápas/

Paksi FC - Polissja Žytomyr 2:1 (1:0)

/prvý zápas: 0:3, Žytomyr postúpil do play off/

Hammarby IF - Rosenborg Trondheim 0:1 (0:0)

/prvý zápas: 0:0, Rosenborg postupuje do play off/

/T. NEMČÍK (Rosenborg) odohral celý zápas/

Šeriff Tiraspoľ - Anderlecht Brusel 1:1 (0:0)

/prvý zápas: 0:3, Anderlecht postúpil do play off/

Omonia Nikózia - Araz-Naxcivan PFK 5:0 (4:0)

/prvý zápas: 4:0, Nikózia postúpila do play off/

Konferenčná liga

    Momentka zo zápasu Ararat-Armenia - Sparta Praha
    Momentka zo zápasu Ararat-Armenia - Sparta Praha
    Haraslína vystriedal strelec víťazného gólu. Sparta spečatila hladký postup
    dnes 19:58
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Konferenčná liga»Haraslína vystriedal strelec víťazného gólu. Sparta spečatila hladký postup