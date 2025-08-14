ONLINE: Ararat-Armenia - Sparta Praha dnes, Konferenčná liga LIVE (odveta 3. predkola)

ARARAT. Futbalisti Ararat-Armenia a Sparty Praha dnes odohrajú odvetný zápas 3. predkola Konferečnej ligy.
Duel hostí Football Academy Stadium v Jerevane. V televízii ho odvysielala stanica Nova Sport 5 a bude dostupný aj prostredníctvom platformy Voyo.
V prvom zápase jasne zvíťazila domáca Sparta, keď arménskemu súperovi dala štyri góly (výsledok 4:1).
ONLINE PRENOS: Ararat-Armenia - Sparta Praha (Konferenčná liga, 3. predkolo, odveta, výsledky, štvrtok, naživo)
Európska konferenčná liga 3. predkolo 2025/2026
14.08.2025 o 18:00
Ararat-Armenia
0:0
(0:0)
1' minúta
Prebiehajúci
Sparta Praha
Prehľad
Rozhodca: Kačevski – Putilin, Idrizi (MKD).
Prenos
1
Domáci futbalisti otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Prajem pekný deň pri sledovaní odvetného zápasu Konferenčnej ligy medzi Ararat-Armenia Jerevan a AC Sparta Praha.
Ararat-Armenia Jerevan
Domáci futbalisti začali svoju púť Konferenčnou ligou proti rumunskému Klužu. V Jerevane sa zrodila bezgólová remíza. V Rumunsku však arménske mužstvo vyhralo 2:1 a postúpilo do ďaľšieho kola. Prvý zápas v Prahe sa však domácim futbalistom vôbec nevydaril. Prehrali ho vysoko 1:4 a len senzácia by im pomohla k postupu. Uvidíme ako to napokon dopadne.
AC Sparta Praha
Zverenci Briana Priskeho mali ťažký rozbeh do sezóny. V Konferenčnej lige prehrali na pôde kazašského Aktobe 1:2. Doma však vyhrali jasne 4:0 a vybojovali si súboj v Jerevane. Prvý zápas na domácej pôde proti dnešnému súperovi zvládli na jednotku, keď zvíťazili jasne 4:1. Sparta je jasným favoritom a postup by jej nemal úsjť. Musí ťa však v Arménsku potvrdiť.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.