ONLINE: Austria Viedeň - Baník Ostrava dnes, Konferenčná liga LIVE (odveta 3. predkola)

VIEDEŇ. Futbalisti Austrie Viedeň a Baníku Ostrava dnes odohrajú odvetný zápas 3. predkola Konferečnej ligy.
Duel hostí Generali Aréna vo Viedni.
V prvom zápase sa zrodilo tesné víťazstvo Baníku Ostrava 4:3. Víťazný gól strelil Slovák Erik Prekop.
Kde sledovať Konferenčnú ligu (14.8.2025)?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Austria Viedeň - Baník Ostrava (Konferenčná liga, 3. predkolo, odveta, výsledky, štvrtok, naživo)
Európska konferenčná liga 3. predkolo 2025/2026
14.08.2025 o 21:00
Austria
0:1
(0:1, 0:0)
47' minúta
Prebiehajúci
Ostrava
Prehľad
Góly: 45+1. Prekop (pen.). ŽK: 39. Weisinger (AUV). Rozhodca: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB).
Prenos
47
Ani jeden z trénerov do druhého polčasu zatiaľ nestriedal.
46
Začal sa druhý polčas.
Baník Ostrava vyhráva po prvom polčase vo Viedni 1:0. Jediný gól prvého polčasu strelil slovenský útočník Erik Prekop z pokutového kopu.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+1
45+1
Ostrava dala gól! Autorom gólu z pokutového kopu je ERIK PREKOP. Slovenský útočník to zobral na seba a penaltu dokázal premeniť.
45
David Buchta sa výborne uvoľnil v pokutovom území a Guenouche ho fauloval! Baník má k dispozícii pokutový kop!
45
45
Baník Ostrava bude zahrávať pokutový kop!
43
Erik Prekop to v súboji prehnal s dôrazom. Hlavný arbiter mu píska faul. Pri lopte teda zostávajú domáci hráči.
41
Tomáš Rigo poslal dobrý center do pokutového územia, kde si zbehol Buchta. loptu hlavou jemne pohladil, ale poslal ju nad bránu.
39
Žltá karta pre tím FK Austria Viedeň (Philipp Weisinger).
37
Matej Šín sa zbavil na ľavom krídle svojho strážcu a prihrávkou hľadal Erika Prekopa. Slovenský útočník všk prehral súboj s Plavotičom.
35
Aktuálny pomer držania lopty 56% : 44%.
33
33
To bola veľká šanca hostí! Tomáš Rigo poslal centrovanú loptu do pokutového územia. K lopte sa aj so šťastím dostal Kohút! Jeho zakončenie dokázal parádnym zákrokom vytesniť Radlinger!
31
Pri lopte je domáci brankár Radlinger, ktorý zakladá postupný útok svojho mužstva. Baník dnes bráni naozaj výborne. Domáci sa len veľmi ťažko dostávajú do gólových príležitostí.
29
Baník sa po dlhej dobe dostal do útoku, ale Matej Šín si nepostrážil ofsajdovú líniu.
26
Barry sa snažil dlhým pasom vysunúť za obranou hostí Maloneho, ale ten si ťažkú loptu nedokázal spracovať.
24
Zápas chytil konečne tempo. Domáci pridali a v posledných minútach poriadne podkurujú obrane svojho dnešného súpera.
23
23
Pekná kombinácia domáceho mužstva. Dominik Fitz poslal výbornú prihrávku do pokutového územia, kde si zbehol Malone, ale jeho sklepnutie minulo bránu Holeca.
21
Sledujeme zatiaľ vyrovnaný zápas. Hrá sa oveľa opatrnejšie ako v prvom zápase.
19
Veľká šanca Austrie! Malone potiahol akciu. Loptu posunul na Eggensteina, ktorý vo veľkej šanci len tesne minul bránu!
18
Tomáš Rigo chcel loptu zakrútiť pravdepodobne na zadnú tyč, ale nikto z hráčov ju nedokázal zasiahnúť. Následuje odkop od domácej brány.
17
17
Matej Šín to spravil šikovne na ľavom krídle. Zabojoval a získal rohový kop pre Baník.
15
Domáci hráči držia loptu na útočnej polovici a kombinujú. Zatiaľ sa nevedia presadiť cez pozornú obranu hostí.
13
Malone posielal zo strany prudký center do pokutového územia, ale tam výborne zakročil Dominik Holec. Loptu si stiahol do rukavíc.
11
Zatiaľ to nie je žiadna jazda domáceho tímu. Hrá sa z oboch strán veľmi opatrne.
9
Domáci hráči majú zatiaľ viac z hry. Eggenstein bol faulovaný na útočnej polovici. Pri lopte teda zostávajú na útočnej polovici.
7
Fitz si našiel pekné miesto pred pokutovým územím a vyslal prudký pokus, ale lopta bola zblokovaná.
6
Matej Šín si hodil loptu okolo Plavotiča, ale lopta mu ušla za čiaru. Následovať bude odkop od domácej brány.
4
Domáci zahrávali rohový kop. Na centrovanú loptu na malé vápno si skákal Malone, ale pred ním ju dokázal hlavou odvrátiť Chaluš.
3
Kohút si narazil loptu s Prekopom a chystal si to na strelu, ale zablokoval ho Plavotič. Domáci okamžite vyrážajú do útoku.
1
Hráči Austrie výkopom otvorili dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FK Austria Viedeň: Radlinger – Ranftl, Plavotic, Wiesinger, Guenouche – Barry, Fischer (C), Lee – Eggestein, Fitz, Malone
Náhradníci: Wedl, Kos – Pazourek, Maybach, Botic, Sarkaria, Saljic, Raguž, Schablas, Radonjic, Ndukwe
Tréner: Stephan Halm
FC Baník Ostrava: Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút, Šín – Prekop
Náhradníci: Budínský – Tiéhi, Frýdek, Látal, Kpozo, Lischka, Zlatohlávek, Owusu, Munksgaard, Šehić, Rusnák, Almási
Tréner: Pavel Hapel
Rozhodca: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB).
FK Austria Viedeň: Radlinger – Ranftl, Plavotic, Wiesinger, Guenouche – Barry, Fischer (C), Lee – Eggestein, Fitz, Malone
Náhradníci: Wedl, Kos – Pazourek, Maybach, Botic, Sarkaria, Saljic, Raguž, Schablas, Radonjic, Ndukwe
Tréner: Stephan Halm
FC Baník Ostrava: Holec – Frydrych (C), Chaluš, Pojezný – Buchta, Boula, Rigo, Holzer – Kohút, Šín – Prekop
Náhradníci: Budínský – Tiéhi, Frýdek, Látal, Kpozo, Lischka, Zlatohlávek, Owusu, Munksgaard, Šehić, Rusnák, Almási
Tréner: Pavel Hapel
Rozhodca: Xhaja – Zalla, Ganci (vš. ALB).
Prajem pekný večer pri sledovaní odvetného zápasu Konferenčnej ligy medzi FK Austria Viedeň a FC Baník Ostrava.
FK Austria Viedeň
Domáci futbalisti začali svoju púť Konferenčnou ligou proti gruzínskému súperovi Spaeri. Doma zvíťazili bez väčších problémov 2:0. Vonku svojho súpera zničili 5:0 a vybojovali si súboj s Baníkom Ostrava. Vo Vítkoviciach sa odhral výborný zápas. Austria napokon prehrala 3:4, ale v odvete má určite šancu dvojzápas otočiť a postúpiť ďalej.
FC Baník Ostrava
Zverenci Pavla Hapala začali púť futbalovou Európou v Európskej lige proti Legii Varšava. V prvom domácom zápase Baník s Legiou remizoval 2:2. Vo Varšave sa hral tiež výborný zápas. Českí futbalisti však prehrali tesne 1:2 a padli do konferenčnej ligy. Prvý zápas proti Austrii dokázali Baníkovci vyhrať 4:3 a pred odvetou sú v lepšej pozícii.
FK Austria Viedeň
Domáci futbalisti začali svoju púť Konferenčnou ligou proti gruzínskému súperovi Spaeri. Doma zvíťazili bez väčších problémov 2:0. Vonku svojho súpera zničili 5:0 a vybojovali si súboj s Baníkom Ostrava. Vo Vítkoviciach sa odhral výborný zápas. Austria napokon prehrala 3:4, ale v odvete má určite šancu dvojzápas otočiť a postúpiť ďalej.
FC Baník Ostrava
Zverenci Pavla Hapala začali púť futbalovou Európou v Európskej lige proti Legii Varšava. V prvom domácom zápase Baník s Legiou remizoval 2:2. Vo Varšave sa hral tiež výborný zápas. Českí futbalisti však prehrali tesne 1:2 a padli do konferenčnej ligy. Prvý zápas proti Austrii dokázali Baníkovci vyhrať 4:3 a pred odvetou sú v lepšej pozícii.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.