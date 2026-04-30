Crystal Palace je len krok od postupu do finále. Vallecano rozhodlo jediným gólom

Futbalisti Crystal Palace zvíťazili v prvom semifinále Konferenčnej ligy nad Šachtarom Doneck 3:1.
O triumfe vlaňajšieho držiteľa Anglického pohára rozhodli v Krakove Ismail Sarr, Daiči Kamada a Jorgen Strand Larsen.
Rayo Vallecano zdolalo Racing Štrasburg 1:0 vďaka presnému zásahu Alemaa z 54. minúty. Odvety sú na programe o týždeň 7. mája.
Crystal Palace mal raketový úvod a už v 1. minúte sa ujal vedenia, keď sa po prihrávke za obranu Šachtaru presadil senegalský útočník Sarr.
Bol to najrýchlejší gól v histórii súťaže. Anglický tím v ďalšom priebehu prvého polčasu kontroloval hru a nepúšťal ukrajinské mužstvo do nebezpečných situácií.
Do druhého polčasu vstúpil Šachtar aktívne a v 48. minúte vyrovnal po rohu Oleg Očeretko.
V 58. minúte však strelou z voleja prinavrátil Crystal Palace vedenie Kamada. V 85. minúte spečatil triumf hostí striedajúci Nór Larsen.
V dueli medzi Rayom Vallecano a Štrasburgom sa v úvodnom dejstve hralo medzi šestnástkami.
Ani jeden z tímov, ktoré sa v ligovej fáze stretli aj so Slovanom Bratislava, si nevypracoval vyloženú šancu.
Domáci otvorili skóre v 54. minúte po umiestnenej hlavičke Alemaa. Po ďalšom rohu mohol zvýšiť Florian Lejeune, no hostí zachránil výborným zákrokom Mike Penders.
Konferenčná liga - 1. zápasy semifinále
Šachtar Doneck - Crystal Palace 1:3 (0:1)
Góly: 47. Ocheretko - 1. Sarr, 58. Kamada, 84. Larsen
Rayo Vallecano - Racing Štrasburg 1:0 (0:0)
Gól: 54. Alemao