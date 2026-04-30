Crystal Palace je len krok od postupu do finále. Vallecano rozhodlo jediným gólom

Hráči Crystal Palace oslavujú po úvodnom góle Ismaila Sarru v zápase semifinále Konferenčnej ligy Šachtar Doneck - Crystal Palace. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|30. apr 2026 o 23:06
Crystal Palace viedlo od prvej minúty.

Futbalisti Crystal Palace zvíťazili v prvom semifinále Konferenčnej ligy nad Šachtarom Doneck 3:1.

O triumfe vlaňajšieho držiteľa Anglického pohára rozhodli v Krakove Ismail Sarr, Daiči Kamada a Jorgen Strand Larsen.

Rayo Vallecano zdolalo Racing Štrasburg 1:0 vďaka presnému zásahu Alemaa z 54. minúty. Odvety sú na programe o týždeň 7. mája.

Crystal Palace mal raketový úvod a už v 1. minúte sa ujal vedenia, keď sa po prihrávke za obranu Šachtaru presadil senegalský útočník Sarr.

Bol to najrýchlejší gól v histórii súťaže. Anglický tím v ďalšom priebehu prvého polčasu kontroloval hru a nepúšťal ukrajinské mužstvo do nebezpečných situácií.

Do druhého polčasu vstúpil Šachtar aktívne a v 48. minúte vyrovnal po rohu Oleg Očeretko.

V 58. minúte však strelou z voleja prinavrátil Crystal Palace vedenie Kamada. V 85. minúte spečatil triumf hostí striedajúci Nór Larsen.

V dueli medzi Rayom Vallecano a Štrasburgom sa v úvodnom dejstve hralo medzi šestnástkami.

Ani jeden z tímov, ktoré sa v ligovej fáze stretli aj so Slovanom Bratislava, si nevypracoval vyloženú šancu.

Domáci otvorili skóre v 54. minúte po umiestnenej hlavičke Alemaa. Po ďalšom rohu mohol zvýšiť Florian Lejeune, no hostí zachránil výborným zákrokom Mike Penders.

Konferenčná liga - 1. zápasy semifinále

Šachtar Doneck - Crystal Palace 1:3 (0:1)

Góly: 47. Ocheretko - 1. Sarr, 58. Kamada, 84. Larsen

Rayo Vallecano - Racing Štrasburg 1:0 (0:0)

Gól: 54. Alemao

