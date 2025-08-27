Sparta si vybojovala účasť v Konferenčnej lige, z Lotyšska ale odchádza s prehrou

Lukáš Haraslín v zápase FC Riga - Sparta Praha
Lukáš Haraslín v zápase FC Riga - Sparta Praha (Autor: X/AC Sparta Praha)
TASR|27. aug 2025 o 20:43
Kapitán Lukáš Haraslín odohral celý zápas.

Konferenčná liga - odveta play-off

Riga FC - Sparta Praha 1:0 (0:0)

Gól: 68. Iago Siqueira

/L. HARASLÍN odohral celý zápas, v 71. min. dostal ŽK, D. HOLLÝ a J. SUROVČÍK (všetci Sparta) boli na lavičke/

/prvý zápas: 0:2, postúpila Sparta/

BRATISLAVA. Futbalisti Sparty Praha postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy.

V zostave aj so slovenským kapitánom Lukášom Haraslínom síce v stredajšej odvete play off KL prehrali na ihrisku lotyšského tímu Riga FC 0:1, no v súčte s víťazstvom 2:0 v úvodnom zápase im to stačilo na postup.

Haraslín odohral za český tím celý zápas a v druhom polčase dostal žltú kartu. V pozícii hlavného trénera viedol Rigu Slovák Andrián Guľa.

VIDEO: Víťazný gól Rigy

Konferenčná liga

    dnes 20:43
