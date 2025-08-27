ONLINE: Riga FC - AC Sparta Praha dnes, play-off Konferenčnej ligy LIVE (odveta)

27. aug 2025 o 15:45
Sledujte s nami online prenos z odvety play-off Konferenčnej ligy: Riga FC - AC Sparta Praha.

RIGA. Futbalisti Rigy a Sparty Praha dnes hrajú odvetný zápas play-off Konferečnej ligy.

Duel hostí Skonto stadions v Rige. V televízii ho odvysiela stanica Nova Sport 5 a bude dostupný aj prostredníctvom platformy Voyo.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
V prvom zápase jasne zvíťazila domáca Sparta, keď lotyšského súpera zdolala 2:0.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Riga FC - AC Sparta Praha (Konferenčná liga, play-off, odveta, výsledky, streda, naživo)


Európska konferenčná liga Play-off 2025/2026
27.08.2025 o 18:45
Riga FC
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Sparta Praha
Prenos
Prajem pekný večer pri sledovaní odvetného zápasu Play off Konferenčnej ligy medzi Riga FC a AC Sparta Praha.

Pražská Sparta dokázala v úvodnom zápase zdolať svojho dnešného súpera na domácej pôde 2:0. Za Spartu sa presadili dvaja útočníci Ján Kuchta a Albion Rrahmani. Zverenci Briana Priskeho sú favoriom a očakáva sa, že dnes potvrdia svoj postup do základnej skupiny. Domáce mužstvo trénuje slovenský tréner Adrián Guľa. K dispozícii má veľmi dobré a bojovné mužstvo. Domáci coach avizoval pred zápasom, že spravia všetko preto, aby výsledok otočili a vybojovali si postup. Určite nás čaká mimoriadne zaujímavý zápas. Výkop je naplánovaný na 18:45.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.

Konferenčná liga

