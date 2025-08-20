Škriniarov Istanbul doma nevyužil veľkú výhodu. Do odvety pôjde bez náskoku

BRATISLAVA. Futbalistom Fenerbahce Istanbul sa nepodarilo vytvoriť si dobrú východiskovú pozíciu v úvodnom zápase play off Ligy majstrov. Na domácom štadióne remizovali s Benficou Lisabon 0:0.
V drese tureckého tímu si plnú minutáž pripísal slovenský reprezentant Milan Škriniar, duel odohral s kapitánskou páskou.
Fenerbahce v závere nevyužilo početnú výhodu po vylúčení brazílskeho stredopoliara Florentina.
Osem minút pred koncom riadneho hracieho času sa presadil domáci Youssef En Nesyri, gól však neplatil pre ofsajd.
K premiérovej účasti v hlavnej fáze sa výrazne priblížil semifinalista Európskej ligy z minulej sezóny FK Bodö/Glimt.
Nórske mužstvo si doma poradilo s rakúskym Sturmom Graz 5:0. Základy víťazstva položilo Bodö už v úvode zápasu, po desiatich minútach vyhrávalo o dva góly zásluhou Kasper Högha a Odina Björtufta.
V 25. minúte sa presadil Ulrik Saltnes, po zmene strán pridal štvrtý zásah Häkon Evjen a v závere prakticky pochoval nádeje Grazu vlastný gól Williama Bövinga.
Kazašský Kajrat Almaty sľubne vstúpil do súboja s favorizovaným Celticom Glasgow, premožiteľ Slovana Bratislava v treťom predkole si zo Škótska odniesol bezgólovú remízu.
Nerozhodne sa skončil aj duel Bazileja s Kodaňou. Švajčiarsky tím poslal v 14. minúte do vedenia Xherdan Shaqiri z pokutového kopu, remízu zariadil pred odchodom do šatní Gabriel Pereira.
Odvety sú na programe na budúci týždeň.
Liga majstrov - prvé zápasy play-off (20. august):
Celtic Glasgow - Kajrat Almaty 0:0
FK Bodö/Glimt - Sturm Graz 5:0 (3:0)
Góly: 7. Högh, 10. Björtuft, 25. Saltnes, 54. Evjen, 79. Böving (vl.)
FC Bazilej - FC Kodaň 1:1 (1:1)
Góly: 14. Shaqiri (z 11 m) - 45.+3 Pereira, ČK: 82. Adjetey (Bazilej) po 2. ŽK
Fenerbahce Istanbul - Benfica Lisabon 0:0
ČK: 71. Florentino (Benfica) po 2. ŽK
/M. Škriniar (Fenerbahce) odohral celý zápas/