ONLINE: Fenerbahce SK - Benfica Lisabon dnes, Liga majstrov LIVE (Milan Škriniar)

ISTANBUL. Futbalisti Fenerbahce SK a Benficy Lisabon dnes odohrajú prvý zápas play-off Ligy majstrov 2025/2026.
V stretnutní by sa mal predstaviť Milan Škriniar, ktorý nedávno definitívne spečatil trvalý prestup do Turecka.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Fenerbahce SK - Benfica Lisabon (futbal, výsledky, 1. zápas, Play-off, Liga majstrov, streda, naživo)
Liga majstrov Play-off 2025/2026
20.08.2025 o 21:00
Fenerbahçe
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Benfica
Prenos
Vítam Vás pri sledovaní Play off predkola Ligy majstrov. Dnes si rozoberieme na drobné zápas medzi Fenerbahce SK a Benfica Lisabon.
Fenerbahce SK
Zverenci Josého Mourinha majú za sebou dvojzápas s holandským Feyenordoom Rotterdam. V Holandsku sa tureckému mužstvu príliš nedarilo. Prehralo 1:2. Doma však jasne dominovalo a po víťazstva 5:2 postúpilo do Play off. Proti Benfice to však budú mať domáci futbalisti mimoriadne náročné. Uvidíme ako sa im bude dariť.
Benfica Lisabon
Benfica má rovnako ako jej dnešný súper odohraný jeden dvojzápas. Rozdali si to s francúzskym OGC Nice. Dá sa povedať, že postúpili bez väčších ťažkostí. Vo Francúzsku vyhrali 2:0 a rovnako tak sa im podarilo zvíťaziť aj na domácej pôde. Benfica sa stretla s Fenerbahce aj na konci Júla v prípravnom zápase a tešila sa z víťazstva 3:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.