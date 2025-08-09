Inter získal po návrate prvý bod. Na východe prežívajú fantastický vstup do sezóny

Momentka zo zápasu Interu Bratislava v II. lige.
Momentka zo zápasu Interu Bratislava v II. lige. (Autor: Inter Bratislava)
TASR|9. aug 2025 o 20:05
Stará Ľubovňa získala v troch zápasoch sedem bodov.

BRATISLAVA. Futbalisti Interu Bratislava získali svoj prvý bod po postupe do druhej najvyššej slovenskej súťaže. V dueli 3. kola MONACObet ligy remizovali na Pasienkoch s Považskou Bystricou 1:1.

V 18. minúte viedli po presnom zásahu Pavla Bellása, no remízu pre hostí zariadil v 56. minúte druhým gólom v sezóne Mário Boris.

Rovnaký výsledok sa zrodil aj v stretnutí Púchova so Zvolenom. Stará Ľubovňa zostáva po víťazstve 2:0 nad Šamorínom so siedmimi bodmi nezdolaná.

MONACObet liga - 3. kolo

Stará Ľubovňa - Šamorín 2:0 (0:0)

Góly: 48. Bortoli, 76. Demjanovič

Púchov - Zvolen 1:1 (1:1)

Góly: 11. Pobořil - 16. Sylvestr

Inter Bratislava - Považská Bystrica 1:1 (1:0)

Góly: 18. Bellás - 56. Boris

Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš

/hrá sa od 19.00 h/

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
6
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
13
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
14
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
3
0
1
2
3:5
1
R
P
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

