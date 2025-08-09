Inter získal po návrate prvý bod. Na východe prežívajú fantastický vstup do sezóny

BRATISLAVA. Futbalisti Interu Bratislava získali svoj prvý bod po postupe do druhej najvyššej slovenskej súťaže. V dueli 3. kola MONACObet ligy remizovali na Pasienkoch s Považskou Bystricou 1:1.
V 18. minúte viedli po presnom zásahu Pavla Bellása, no remízu pre hostí zariadil v 56. minúte druhým gólom v sezóne Mário Boris.
Rovnaký výsledok sa zrodil aj v stretnutí Púchova so Zvolenom. Stará Ľubovňa zostáva po víťazstve 2:0 nad Šamorínom so siedmimi bodmi nezdolaná.
MONACObet liga - 3. kolo
Stará Ľubovňa - Šamorín 2:0 (0:0)
Góly: 48. Bortoli, 76. Demjanovič
Púchov - Zvolen 1:1 (1:1)
Góly: 11. Pobořil - 16. Sylvestr
Inter Bratislava - Považská Bystrica 1:1 (1:0)
Góly: 18. Bellás - 56. Boris
Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš
/hrá sa od 19.00 h/
