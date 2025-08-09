ONLINE: MFK Dukla Banská Bystrica - MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica a MFK Tatran Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
09.08.2025 o 19:00
3. kolo
B. Bystrica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
L. Mikuláš
Rozhodca: Malárik – Pozor, Bobko..
MFK DUKLA BANSKÁ BYSTRICA
Bystričania dosiahli v prvých zápasoch novej sezóny výhru a remízu. Minulý piatok v Zlatých Moravciach však mohol dopadnúť prehrou, no tú našťastie odvrátil skúsený útočník Štefan Gerec. V 90. minúte využil zmätok v obrane súpera a bombou vyrovnal na konečných 2:2. Dukla má 4 body a je druhá v tabuľke práve za dnešným protivníkom.
MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Liptovský Mikuláš so staronovým trénerom Marekom Petrušom výborne rozbehol cestu za vysnívaným cieľom. Liptáci naplno zúročili prvé dve kolá na domácej pôde. A za obete im padli nováčikovia súťaže – Inter Bratislava s Lehotou pod Vtáčnikom. Liptovský Tatran vedie tabuľku so 6 bodmi.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
1
1
0
3:2
4
V
R
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
2
1
1
0
4:2
4
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
2:2
3
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
1
0
1
4:4
3
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
2
0
1
1
2:4
1
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
15
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
2:4
0
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body