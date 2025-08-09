ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

STARÁ ĽUBOVŇA. Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
09.08.2025 o 17:00
3. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Rozhodca: Micheľ – Poracký, Adamčo.
Úvodné zostavy:
Stará Ľubovňa Redfox FC: Urban – Jaššo, Capko, E.Matta, Bortoli, Kušnír, Makrygiannis, Kolesár, Kousal, Mašlej, Krawczyk
Náhradníci: Hamrák – Demjanovič, Fröhlich, Papakonstantinou, Gduľa, Kroták, Kaleta, Abonsso, Kramár
Tréner: Róbert Lukáč
FC ŠTK 1914 Šamorín: Chropovský – Marič-Bjekič, P.Varga, Rovis, Boledovič, Csorba, Fellipe Vieira, Pukhteev, Záhradník, Š.Varga, Angyal
Náhradníci: Horváth – Avetisian, Iker Garcia Torres, Kucman, Castellano, Pavúk, Modou Lamin Morong, Abraham Landry Beugre, M.Ramadan
Tréner: Albert Rusnák
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi Starou Ľubovňou Redfox FC a FC ŠTK 1914 Šamorín.
Stará Ľubovňa odštartovala sezónu veľmi dobre. Lukáčovci v minulej sezóne bojovali do posledného kola o zotrvanie v MONACObet lige, momentálne im však po dvoch kolách patrí fantastická tretia priečka za Liptovským Mikulášom a Banskou Bystricou. Stará Ľubovňa odštartovala sezónu na ihrisku MFK Zvolen, kde o trojbodový výsledok prišla v 88. minúte – aspoň bod pre domácich zariadil skúsený 36-ročný útočník Jakub Sylvestr. "Líšky" následne cestovali do Žiliny, kde ich čakalo domáce béčko. Po góloch Kousala a Jašša vyhrali 2:0. Stará Ľubovňa tak ešte neprehrala – po dvoch zápasoch má na konte jednu remízu a jednu výhru a čaká ju prvý domáci zápas v tejto sezóne.
Šamorín je po dvoch zápasoch na ôsmom mieste. V úvodnom stretnutí sezóny doma privítal Žilinu B, ktorej napokon podľahol 2:3. V druhom kole hral Šamorín opäť na domácom trávniku, tentoraz proti nováčikovi súťaže – Slávii TU Košice. Napriek tomu, že bol Šamorín aktívnejší, do vedenia išli hostia, keď v závere prvého polčasu prekonal brankára Horvátha Michlík. Zápas ovplyvnila druhá žltá karta a následne červená karta obrancu hostí Bajusa. Po tomto vylúčení nasledoval dlhý tlak domáceho Šamorína, ktorý hral presilovku. Domáci dokázali svoj tlak pretaviť do dvoch gólov – po zásahoch Moronga a Záhradníka zápas otočili a tri body tak zostali doma. Šamorín má po dvoch zápasoch na konte jednu prehru a jednu výhru a teraz ho čaká prvý zápas na ihrisku súpera v tejto sezóne.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
1
1
0
3:2
4
V
R
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
2
1
1
0
4:2
4
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
2:2
3
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
1
0
1
4:4
3
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
2
0
1
1
2:4
1
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
15
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
2:4
0
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body