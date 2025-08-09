ONLINE: FK Inter Bratislava - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti FK Inter Bratislava a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Inter Bratislava - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
09.08.2025 o 17:00
3. kolo
Inter Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi mužstvami FK Inter Bratislava a MŠK Považská Bystrica. Tento duel vám prinesieme cez zmeny stavu.
Inter odštartoval ligu s dvoma prehrami, keď podľahli rovnakým výsledkom Zlatým Moravciam-Vráblom a taktiež Liptovskému Mikulášu, teda 1:2. Najmä v úvodnom stretnutí sa síce Bratislavčania dostali do jednogólového vedenia, no dopustili obrat počas druhého polčasu.
Považská Bystrica sa na úvod súťaže predstavila na domácom trávniku, kde v záverečných minútach zápasu rozhodla o víťazstve 2:1 proti Lehote pod Vtáčnikom. V druhom kole proti Petržalke však neuspeli po tesnom priebehu 0:1.
Inter odštartoval ligu s dvoma prehrami, keď podľahli rovnakým výsledkom Zlatým Moravciam-Vráblom a taktiež Liptovskému Mikulášu, teda 1:2. Najmä v úvodnom stretnutí sa síce Bratislavčania dostali do jednogólového vedenia, no dopustili obrat počas druhého polčasu.
Považská Bystrica sa na úvod súťaže predstavila na domácom trávniku, kde v záverečných minútach zápasu rozhodla o víťazstve 2:1 proti Lehote pod Vtáčnikom. V druhom kole proti Petržalke však neuspeli po tesnom priebehu 0:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
1
1
0
3:2
4
V
R
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
2
1
1
0
4:2
4
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
2:2
3
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
1
0
1
4:4
3
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
2
0
1
1
2:4
1
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
15
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
2:4
0
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body