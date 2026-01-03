VIDEO: Lyon nedoplatil na nešťastné vybehnutie Greifa. Triumf režíroval dvojgólový Čech

Pavel Šulc v drese Olympique Lyon.
Pavel Šulc v drese Olympique Lyon. (Autor: X/Ligue 1)
TASR|3. jan 2026 o 19:29
Domáci dohrávali zápas v desiatich.

Futbalisti Lyonu zdolali v dueli 17. kola francúzskej Ligue 1 AS Monaco 3:1. V bránke priebežne piateho Lyonu odchytal celý duel slovenský brankár Dominik Greif.

VIDEO: Gól Pavla Šulca

Jeho spoluhráč Pavel Šulc najprv otvoril skóre duelu a potom v 57. minúte vrátil hosťom vedenie, tretí gól pridal Abner Vinicius.

VIDEO: Dominik Greif inkasuje gól

Greifa pripravil o siedme ligové čisté konto v nadstavenom čase prvého polčasu Mamadou Coulibaly. Francúzsky stredopoliar však nedohral zápas po červenej karte v 71. minúte.

VIDEO: Vylúčenie Coulibaliho

Ligue 1 - 17. kolo

AS Monaco - Olympique Lyon 1:3 (1:1)

Góly: 45+3. Coulibaly - 38. a 57. Šulc, 79. Abner Vinicius

/D. Greif (Lyon) odchytal celý zápas/

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    dnes 19:29
