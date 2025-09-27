Banská Bystrica si poistila prvé miesto v tabuľke. ViOn naopak zaváhal

Hráči MFK Dukla Banská Bystrica sa tešia z gólu.
Hráči MFK Dukla Banská Bystrica sa tešia z gólu. (Autor: Facebook/MFK Dukla Banská Bystrica)
Sportnet, TASR|27. sep 2025 o 18:51
BRATISLAVA.  Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili v sobotňajšom zápase 10. kola MONACObet ligy na ihrisku Stará Ľubovňa Redfox Football Club 2:0 a poistili si prvé miesto v tabuľke.

Bystričania sú ako jediní stále bez prehry (8-2-0) a pred ViOnom Zlaté Moravce-Vráble majú sedembodový náskok.

Druhý tím tabuľky v sobotu zaváhal, keď v Šamoríne uhral iba remízu 3:3.

10. kolo MONACObet ligy - sobota, 27. september:

Púchov - Lehota pod Vtáčnikom 2:0 (1:0)

Góly:

Šamorín - Zlaté Moravce-Vráble 3:3 (2:0)

Góly: 26. Marong, 45. Cardoso, 82. Kiza - 52. Totka, 84. Nonikašvili, 90.+5 Mondek

Rozhodovali: Súčka - Ferenc, Gállik

ŽK:  Varga, Kiza, Cardoso, Záhradník - Bukata, Totka, 307 divákov

Stará Ľubovňa - Banská Bystrica 0:2 (0:1)

Góly: : 5. Považanec, 68. Vlna

Rozhodovali: Benedik - Košecký, Haring

ŽK: Krawczyk, Matta, Kousal, Capko, Kušnír - Považanec, Slebodník, Šikula, Reiter, 727 divákov

Zvolen - Považská Bystrica 0:1 (0:0)

Góly: 74. Sloboda.

Rozhodovali: Valent - Halíček, Tokoš

ŽK: Šuvalija, Jendrek - Kubala, Zemko, 273 divákov

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
10
8
2
0
23:7
26
V
V
V
R
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
10
5
4
1
25:16
19
R
V
V
V
P
3
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
10
4
4
2
16:12
16
P
V
P
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
10
3
3
4
10:13
12
P
P
R
P
V
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
10
3
3
4
16:18
12
R
P
V
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
14:17
10
P
V
P
P
P
11
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
3
3
9:10
9
R
P
V
P
P
13
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
8
2
2
4
8:14
8
V
P
R
P
P
14
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
10
2
2
6
12:21
8
V
P
P
V
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
10
2
1
7
13:23
7
P
V
R
V
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
8
1
3
4
11:17
6
R
V
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

