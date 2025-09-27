Banská Bystrica si poistila prvé miesto v tabuľke. ViOn naopak zaváhal

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica zvíťazili v sobotňajšom zápase 10. kola MONACObet ligy na ihrisku Stará Ľubovňa Redfox Football Club 2:0 a poistili si prvé miesto v tabuľke.
Bystričania sú ako jediní stále bez prehry (8-2-0) a pred ViOnom Zlaté Moravce-Vráble majú sedembodový náskok.
Druhý tím tabuľky v sobotu zaváhal, keď v Šamoríne uhral iba remízu 3:3.
10. kolo MONACObet ligy - sobota, 27. september:
Púchov - Lehota pod Vtáčnikom 2:0 (1:0)
Góly:
Šamorín - Zlaté Moravce-Vráble 3:3 (2:0)
Góly: 26. Marong, 45. Cardoso, 82. Kiza - 52. Totka, 84. Nonikašvili, 90.+5 Mondek
Rozhodovali: Súčka - Ferenc, Gállik
ŽK: Varga, Kiza, Cardoso, Záhradník - Bukata, Totka, 307 divákov
Stará Ľubovňa - Banská Bystrica 0:2 (0:1)
Góly: : 5. Považanec, 68. Vlna
Rozhodovali: Benedik - Košecký, Haring
ŽK: Krawczyk, Matta, Kousal, Capko, Kušnír - Považanec, Slebodník, Šikula, Reiter, 727 divákov
Zvolen - Považská Bystrica 0:1 (0:0)
Góly: 74. Sloboda.
Rozhodovali: Valent - Halíček, Tokoš
ŽK: Šuvalija, Jendrek - Kubala, Zemko, 273 divákov
