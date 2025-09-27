ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

STARÁ ĽUBOVŇA. Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
27.09.2025 o 15:30
10. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 10. kola Monacobet ligy, v ktorom sa stretne Stará Ľubovňa Redfox FC s MFK Dukla Banská Bystrica.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Stará Ľubovňa momentálne obsadzuje ôsme miesto tabuľky so skóre 10:11 a 12 bodmi. V posledných štyroch ligových kolách zaznamenala jednu výhru, jednu remízu a dve prehry. Prehrala na pôde Interu Bratislava 1:4, remizovala doma s Lehotou pod Vtáčnikom 0:0, prehrala s Petržalkou 0:1 a predtým si poradila s Púchovom 1:0. V poslednom zápase hrala Slovnaft Cup, v ktorom zdolala Lokomotívu Košice 2:1. Domáci tím sa bude snažiť využiť výhodu domáceho ihriska a potrápiť lídra tabuľky.
MFK Dukla Banská Bystrica
Banskobystričania sú na čele tabuľky so ziskom 27 bodov a skóre 21:7. V posledných štyroch ligových kolách zaznamenali tri víťazstvá a jednu remízu. Vyhrali nad Šamorínom 3:1, Žilinou B 4:0 a predtým vonku nad Malženicami 3:0, a jediná remíza prišla doma so Zvolenom 1:1.V poslednom zápase sa hral Slovnaft Cup, v ktorom Dukla zdolala Krásno nad Kysucou 3:1. Dukla nastupuje ako jasný favorit a jej cieľom bude potvrdiť dominanciu na čele tabuľky aj proti Staraj Ľubovni.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
5
3
1
22:13
18
V
V
V
P
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
4
4
1
16:11
16
V
P
R
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
9
3
3
3
10:11
12
P
R
P
V
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
14:17
10
P
V
P
P
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
3
3
9:10
9
R
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
2
1
6
13:21
7
V
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
8
1
3
4
11:17
6
R
V
P
P
R
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body