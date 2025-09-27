ONLINE: MFK Zvolen - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 10. kolo)

ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 10. kola MONACObet ligy (II. liga).v
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - MŠK Považská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 10. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
27.09.2025 o 15:30
10. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prehľad
Rozhodca: Valent – Halíček, Tokoš.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 10. kola MONACObet ligy medzi MFK Zvolen a MŠK Považská Bystrica.
Zvolen je po deviatich kolách na 5. mieste. Na konte má 4 výhry, 4 remízy a 1 prehru. Naposledy vyhral po góle Köröša na trávniku Liptovského Mikuláša 1:0. V kádri má aj naďalej najlepšieho strelca celej súťaže a to Jakuba Sylvestra, ktorý má na konte 11 presných zásahov. Doťahovať sa ho snažia Hiba, Slebodník a Špyrka, ale aj naďalej im chýba 5 presných zásahov na to aby Sylvestra vôbec nedokázali vyrovnať.
Považská Bystrica je na tom oveľa horšie keď je dokonca momentálne predposledná. Horšie je na tom len úplne posledný Púchov, ale momentálne v prospech Považanov hrá skóre. Dobrou správou pre Považskú Bystricu je, ale to, že ešte budú dohrávať 2 zápasy (keďže si museli odložiť zápasy z dôvodu pretrvávajúcej chorobnosti v tíme) a ak by ich vyhrali tak by ich to katapultovalo na úplne iné priečky v strede tabuľky. Konkrétne sa jedná o zápasy so Sláviou TU Košice a Slovanom Bratislava B. Ten prvý zápas odohrajú Považania na pôde Košíc (8.10), termín dohrávky zápasu so Slovanistami ešte nie je známy.
Tieto tímy sa naposledy stretli v marci tohto roka. Považská Bystrica zvíťazila na trávniku Zvolena po góle Čongrádyho 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
7
2
0
21:7
23
V
V
R
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
9
5
3
1
22:13
18
V
V
V
P
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
9
5
3
1
15:7
18
V
V
V
R
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
9
5
2
2
19:14
17
P
V
V
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
9
4
4
1
16:11
16
V
P
R
R
V
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
10
4
2
4
18:14
14
V
P
P
P
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
10
4
2
4
12:11
14
P
V
P
V
R
8
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
9
3
3
3
10:11
12
P
R
P
V
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
9
3
2
4
13:15
11
P
V
P
R
V
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
9
3
1
5
14:17
10
P
V
P
P
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
3
1
5
14:21
10
P
P
P
V
R
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
2
3
3
9:10
9
R
P
V
P
P
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
9
2
1
6
13:21
7
V
R
V
P
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
8
1
3
4
11:17
6
R
V
P
P
R
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
7
1
2
4
7:14
5
P
R
P
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
9
1
2
6
10:21
5
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body