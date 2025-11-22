Lens neprestáva udivovať aj naďalej. Po tesnej výhre sa dotiahol na čelo súťaže

22. nov 2025 o 19:05
Jediný gól strelil Ismaelo Ganiou.

Futbalisti Racingu Lens zdolali v šlágri 13. kola francúzskej ligy Racing Štrasburg 1:0.

Po trojbodovom triumfe sa posunuli na 2. miesto tabuľky pred Paríž Saint-Germain, úradujúceho majstra však čakal večerný duel (21.00) s Le Havre.

O víťazstvo domácich sa postaral v 69. minúte legionár z Burkiny Faso Ismaelo Ganiou.

Hostia hrali od 77. minúty bez vylúčeného stredopoliara Valentina Barca, v závere videl červenú kartu aj domáci Morgan Guilavogui.

Ligue 1 - 13. kolo:

Racing Lens - Racing Štrasburg 1:0 (0:0)

Gól: 69. Ganiou

ČK: 90.+4 Guilavogui - 77 Barco

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    Lens neprestáva udivovať aj naďalej. Po tesnej výhre sa dotiahol na čelo súťaže
    dnes 19:05
