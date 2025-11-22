Lens neprestáva udivovať aj naďalej. Po tesnej výhre sa dotiahol na čelo súťaže

Futbalisti Racingu Lens zdolali v šlágri 13. kola francúzskej ligy Racing Štrasburg 1:0.
Po trojbodovom triumfe sa posunuli na 2. miesto tabuľky pred Paríž Saint-Germain, úradujúceho majstra však čakal večerný duel (21.00) s Le Havre.
O víťazstvo domácich sa postaral v 69. minúte legionár z Burkiny Faso Ismaelo Ganiou.
Hostia hrali od 77. minúty bez vylúčeného stredopoliara Valentina Barca, v závere videl červenú kartu aj domáci Morgan Guilavogui.
Ligue 1 - 13. kolo:
Racing Lens - Racing Štrasburg 1:0 (0:0)
Gól: 69. Ganiou
ČK: 90.+4 Guilavogui - 77 Barco