Liptáci odčinili vysokú prehru spred týždňa, Zvolen zvíťazil na pôde Interu

Radosť futbalistov Liptovského Mikuláša z gólu (Autor: TASR)
TASR|21. mar 2026 o 17:11 (aktualizované 21. mar 2026 o 18:18)
Zvolen je v jarnej časti naďalej nezdolaný.

Futbalisti Liptovského Mikuláša zvíťazili v zápase 21. kola druhej najvyššej súťaže MONACObet ligy nad Považskou Bystricou 4:2.

Dva góly zaznamenal Matej Franko. Liptáci hrali od 57. minúty presilovku, keď videl druhú žltú kartu Péter Kotroczó.

V tabuľke je Tatran na treťom mieste o skóre za Zlatými Moravcami, oba tímy strácajú na vedúcu Banskú Bystricu dvanásť bodov.

Matej Starší rozhodol v 80. minúte o výhre štvrtého Zvolena na ihrisku Interu Bratislava 1:0.

Rovnakým výsledkom sa skončil aj zápas v Lehote pod Vtáčnikom, kde domáci využili vylúčenie Marca Bortoliho a pripísali si dôležité tri body proti „béčku“ Žiliny.

Po výhre sa totiž posunuli na 12. miesto, bod nad zónu zostupu. Bodovo je na tom rovnako aj Púchov, ktorý doma zdolal poslednú Starú Ľubovňu tiež 1:0.

Východniari strácajú na priečku zaisťujúcu istotu zotrvania v súťaži päť bodov.

MONACObet liga - 21. kolo (sobota):

FK Inter Bratislava - MFK Zvolen 0:1 (0:0)

Góly: 80. Starší. Rozhodcovia: Gorel - Maliňák, Lenický, ŽK: Mihálek, Matallana - Filipiak, Gaško, Tóth, Gono.

OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - MŠK Žilina B 1:0 (1:0)

Góly: 38. Šmatlák. Rozhodcovia: Gemzický - Hrmo, Šága, ČK: 36. Bortoli (Žilina), ŽK: Tatar, Benko - Rehák, Škvarka, 870 divákov.

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Považská Bystrica 4:2 (1:0)

Góly: 46. a 80. Franko, 30. Gerát, 84. Slaninka - 82. Kabat, 90. Kucharčík. Rozhodcovia: Čiernik - Pacák, Bereš, ČK: 57. Kotroczó (Považská Bystrica) po druhej ŽK, ŽK: Mráz, Holp - Kotroczó, 701 divákov.

MŠK Púchov - Stará Ľubovňa Redfox Football Club 1:0 (1:0)

Góly: 44. Lacko. Rozhodcovia: Ziemba - Bednár, Gallik, ŽK: Tandara, Vavrík - Krawczyk, Kousal, Hudak, 620 divákov.

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
9
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
20
7
6
7
26:23
27
R
R
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
12
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
20
6
5
9
31:36
23
V
V
P
V
P
13
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
21
5
8
8
26:35
23
V
R
R
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

