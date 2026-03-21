ONLINE: MŠK Púchov - Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 21. kolo)

Futbalisti MŠK Púchov a Stará Ľubovňa Redfox Football Club dnes hrajú zápas 21. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
21.03.2026 o 15:00
21. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Stará Ľubovňa
Prenos
V 21. kole slovenskej MONACObet liga nás čaká mimoriadne dôležitý súboj o záchranu medzi MŠK Púchov a FK Stará Ľubovňa.
MŠK Púchov
Domáci Púchov sa aktuálne nachádza na 15. mieste so ziskom 20 bodov, teda na predposlednej priečke tabuľky. Zaujímavosťou je, že od začiatku jarnej časti zatiaľ neprehral, no zároveň ani nevyhral. Všetky tri zápasy totiž remizoval – bezgólovo so Šamorínom aj s Žilinou B a 2:2 so Zvolenom.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Stará Ľubovňa je na tom ešte o niečo horšie, keď sa nachádza na poslednom 16. mieste so ziskom 18 bodov. V jarnej časti zatiaľ získala dva body za remízy so Šamorínom (1:1) a Pohroním (1:1). Jedinú prehru zaznamenala na ihrisku Slávia TU Košice, kde podľahla 0:3.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
20
9
6
5
38:35
33
P
V
V
R
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
20
8
7
5
31:26
31
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
20
8
5
7
24:23
29
P
V
V
R
P
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
8
4
8
29:34
28
R
R
V
V
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
20
7
6
7
26:23
27
R
R
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
20
6
5
9
31:36
23
V
V
P
V
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
20
6
4
10
23:33
22
P
P
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
20
4
8
8
25:35
20
R
R
R
V
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
20
5
5
10
26:36
20
P
P
R
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
20
4
6
10
24:29
18
R
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body