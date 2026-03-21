ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MŠK Považská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 21. kolo)

Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MŠK Považská Bystrica dnes hrajú zápas 21. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
MONACObet liga 2025/2026
21.03.2026 o 15:00
21. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Považská Bystrica
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 21. kola MONACObet ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a MŠK Považská Bystrica. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Liptovský Mikuláš je na 3. mieste tabuľky so ziskom 33 bodov. Naposledy prehral v Košiciach so Sláviou TU vysoko 0:4.
Považská Bystrica sa nachádza na 12. mieste tabuľky a má 22 bodov. Jarnú časť nezačala vôbec dobre, keď prehrala všetky 3 zápasy a aj vďaka tomu došlo v mužstve k odvolaniu trénera. Naposledy doma podľahla Zlatým Moravciam 1:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste minulého roka. Vtedy sa v Považskej Bystrici zrodila remíza 2:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
20
9
6
5
38:35
33
P
V
V
R
R
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
20
8
7
5
31:26
31
V
R
R
R
V
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
20
8
5
7
24:23
29
P
V
V
R
P
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
8
4
8
29:34
28
R
R
V
V
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
20
7
6
7
26:23
27
R
R
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
20
6
5
9
31:36
23
V
V
P
V
P
12
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
20
6
4
10
23:33
22
P
P
P
P
V
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
20
4
8
8
25:35
20
R
R
R
V
R
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
20
5
5
10
26:36
20
P
P
R
V
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
20
4
6
10
24:29
18
R
P
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body