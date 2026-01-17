Slovan odštartoval prípravu úspešne. Žilina a Trnava neuspeli proti poľským súperom

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava odohrali svoj prvý prípravný zápas na jarnú časť Niké ligy.
V úvodnom dueli si poradili so slovenským druholigistom MFK Zvolen 4:0. Góly strelili štyria rôzni strelci.
Slovan poslal do vedenia v 32. minúte Guram Kašia, o šesť minút neskôr zvýšil na 2:0 Kyriakos Savvidis.
V druhom polčase najskôr navýšil na 3:0 Marko Tolič a záverečný štvrtý gól pridal Nino Marcelli.
Nedarilo sa však Spartaku Trnava, ktorý viedol nad poľským tímom Korona Kielce po prvom polčase 1:0, no v druhom trikrát inkasoval.
Na poľský tím nevyzrela ani MŠK Žilina, podľahla Lechu Poznaň 1:2.
Prípravné zápasy - sobota, 17. január
ŠK Slovan Bratislava - MFK Zvolen 4:0 (2:0)
Góly: 32. Kašia, 38. Savvidis, 54. Tolič, 59. Marcelli
FC Spartak Trnava - Korona Kielce 1:3 (1:0)
Góly: 37. Paur – 46. Stepinski, 49. Dlugosz, 83. Cebula (z 11 m)
Lech Poznaň - MŠK Žilina 2:1 (0:0)
Góly: 68. Gholizadeh, 82. Palma – 72. Ďatko
MFK Ružomberok - Baník Ostrava „B“ 2:4 (1:2)
Góly: 41. Fila, 83. Kelemen - 15. a 18. Škrkoň, 46. Dvoráček, 59. Bitta
Kolorcity Kazincbarcika SC - FC Košice 3:1 (0:0)
Góly: 47. Slogar, 51. Klausz, 67. Konyves - 54. Čerepkai