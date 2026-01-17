ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zvolen dnes, prípravný zápas LIVE

Sportnet|17. jan 2026 o 08:00
Sledujte s nami online prenos z prípravného zápasu: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zvolen.

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Zvolen hrajú dnes prípravný zápas na jarnú časť sezóny 2025/2026.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Zvolen (futbal, prípravný zápas, sobota, výsledky, naživo)

Prípravný zápas  2025/2026
17.01.2026 o 11:30
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
MFK Zvolen
Prenos
Futbalisti Slovana Bratislava odohrajú svoj prvý prípravný duel pred jarnou časťou sezóny. Súperom im bude MFK Zvolen. Úvodný výkop je naplánovaný na 11:30.

Slovan zimuje na 1. mieste našej najvyššej súťaže, do kádra už priviedol aj prvú posilu, Svetozara Markoviča, srbského stopéra, ktorý prišiel z Plzne.

Zvolenčania figurujú na 5. mieste druhej ligy. V kádri majú najlepšieho strelca súťaže Jakuba Sylvestra, ktorý pôsobil aj v belasom drese.

Pre Zvolen je dnešný duel už druhým prípravným zápasom, v tom prvom prehral v Michalovciach 2:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:30.

Slovensko

    dnes 08:00
