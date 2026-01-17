ONLINE: FC Spartak Trnava - Korona Kielce dnes, prípravný zápas LIVE

Futbalisti FC Spartak Trnava a Korona Kielce hrajú dnes prípravný zápas na jarnú časť sezóny 2025/2026.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: FC Spartak Trnava - Korona Kielce (futbal, prípravný zápas, sobota, výsledky, naživo)
Prípravný zápas 2025/2026
17.01.2026 o 16:00
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Korona
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi mužstvami FC Spartak Trnava a Korona Kielce, ktorý sa odohrá v Turecku.
Slovenský zástupca má za sebou prvý zápas v novom roku, keď sa v rámci zimnej prípravy stretol s Malženicami. Po víťazstve 6:1 bude na Trnavu čakať poľský celok, ktorý si v posledných dňoch poradil v rámci prípravy s CSKA Sofia 2:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.