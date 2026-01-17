ONLINE: Lech Poznaň - MŠK Žilina dnes, prípravný zápas LIVE

Lech Poznaň - MŠK Žilina: ONLINE prenos z prípravného zápasu.
Lech Poznaň - MŠK Žilina: ONLINE prenos z prípravného zápasu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|17. jan 2026 o 11:00
ShareTweet0

Sledujte s nami online prenos z prípravného zápasu: Lech Poznaň - MŠK Žilina.

Futbalisti Lechu Poznaň a MŠK Žilina hrajú dnes prípravný zápas na jarnú časť sezóny 2025/2026.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE: Lech Poznaň - MŠK Žilina (futbal, prípravný zápas, sobota, výsledky, naživo)

Prípravný zápas  2025/2026
17.01.2026 o 14:00
Lech Poznań
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní prípravného zápasu medzi mužstvami KKS Lech Poznań a MŠK Žilina, ktorý sa odohrá v Dubaji.

Úradujúci majster poľskej najvyššej súťaže ukončil minulý rok víťazstvom 2:1 proti Sigme Olomouc v rámci pohárovej Európy, zatiaľ čo pre Žilinčanov pôjde už o druhé vystúpenie v rámci zimnej prípravy. V prvom zápase podľahli tesne 0:1 poľskému Gornik Zabrze.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:00.

Slovensko

    FC Spartak Trnava - Korona Kielce: ONLINE prenos z prípravného zápasu. online
    FC Spartak Trnava - Korona Kielce: ONLINE prenos z prípravného zápasu. online
    ONLINE: FC Spartak Trnava - Korona Kielce dnes, prípravný zápas LIVE
    dnes 13:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: Lech Poznaň - MŠK Žilina dnes, prípravný zápas LIVE