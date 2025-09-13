Ďalší nováčik vyhral prvý duel. Zvolen zlyhal v náročnom zápase

BRATISLAVA. Futbalisti Slávie TU Košice zvíťazili na ihrisku MŠK Púchov 2:0 v sobotňajšom zápase 8. kola MONACObet ligy.
Dosiahli tým prvé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte päť bodov. Bodovo sa vyrovnali práve Púchovu, ktorý prehral piatykrát v sezóne.
MONACObet liga - 8. kolo
Púchov - Slávia TU Košice 0:2 (0:1)
Góly: 24. Hasaj, 66. Hiba
Stará Ľubovňa - Lehota pod Vtáčnikom 0:0
ŠTK Šamorín - FK Inter Bratislava 2:0 (2:0)
Góly: 14. Fellipe Vieira, 36. Seraphin
MFK Zvolen - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:3
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
8
3
4
1
15:11
13
P
R
R
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
7
3
3
1
15:9
12
V
P
V
R
R
6
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
8
3
3
2
9:7
12
R
P
V
P
R
7
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
8
3
2
3
12:12
11
V
P
R
V
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
8
3
2
3
8:9
11
P
V
R
V
V
10
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
7
1
2
4
9:15
5
V
P
P
R
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
8
1
2
5
10:17
5
P
V
P
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
8
1
1
6
9:18
4
R
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body