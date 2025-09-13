ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

STARÁ ĽUBOVŇA. Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
13.09.2025 o 16:00
8. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Lehota pod Vtáčnikom
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 8. kola MONACObet ligy medzi mužstvami Stará Ľubovňa Redfox FC a OFK Baník Lehota p. Vtáčnikom.
Stará Ľubovňa je po šiestom kole na šiestom mieste tabuľky so ziskom 11 bodov a vyrovnaným skóre 9:7. V poslednom zápase podľahla Petržalke 0:1, no predtým doma zvládla súboj s Púchovom, ktorý rozhodla gólom Jakuba Kousala.
Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza v náročnej pozícii nováčika, pričom svoje historicky prvé víťazstvo v druhej najvyššej súťaží zaznamenala práve v poslednom kole, keď si poradila so Šamorínom 2:1. Duel rozhodol Zimáni, ktorý nadviazal na skórujúceho Tatára. Po siedmom kole tak figurujú futbalisti Baníka na predposlednom mieste so skóre 9:18.
Stará Ľubovňa je po šiestom kole na šiestom mieste tabuľky so ziskom 11 bodov a vyrovnaným skóre 9:7. V poslednom zápase podľahla Petržalke 0:1, no predtým doma zvládla súboj s Púchovom, ktorý rozhodla gólom Jakuba Kousala.
Lehota pod Vtáčnikom sa nachádza v náročnej pozícii nováčika, pričom svoje historicky prvé víťazstvo v druhej najvyššej súťaží zaznamenala práve v poslednom kole, keď si poradila so Šamorínom 2:1. Duel rozhodol Zimáni, ktorý nadviazal na skórujúceho Tatára. Po siedmom kole tak figurujú futbalisti Baníka na predposlednom mieste so skóre 9:18.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
7
3
2
2
9:7
11
P
V
P
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body