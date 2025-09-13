ONLINE: FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Inter Bratislava dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 8. kolo)

ŠAMORÍN. Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín a FK Inter Bratislava dnes hrajú zápas 8. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Inter Bratislava (II. liga, MONACObet liga, 8. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
13.09.2025 o 16:00
8. kolo
Šamorín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Inter Bratislava
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní 8. kola MONACObet ligy medzi mužstvami FC ŠTK 1914 Šamorín a FK Inter Bratislava.
Šamorín aktuálne figuruje na 11. pozícii so ziskom 8 bodov a skóre 10:12. V poslednom zápase nestačili na nováčika z Lehoty pod Vtáčnikom 1:2, predtým si s Petržalkou rozdelili body po remíze 1:1, na svojom konte však má víťazstvo s Púchovom 3:2 či Sláviou TU Košicami 2:1. Po bode si pripísali aj proti Pohroniu (1:1).
Inter aktuálne figuruje na 7. mieste v ligovej tabuľke, keď má na svojom konte 11 bodov so skóre 8:7. Po náročnom úvode, kedy zverenci Mariána Šarmíra vybojovali iba bod v prvých troch stretnutiach, si pripísali víťazstvo s B-tímom bratislavského Slovana (1:0), Malženicami (2:1) a naposledy aj s rezervou Žiliny (1:0).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
7
5
2
0
14:6
17
R
V
V
V
V
2
FC PetržalkaFC Petržalka
8
4
3
1
11:7
15
V
V
R
R
P
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
7
4
2
1
17:12
14
V
R
V
R
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
7
3
4
0
14:8
13
R
R
V
V
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
8
3
2
3
14:10
11
P
P
V
V
R
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
7
3
2
2
8:7
11
V
R
V
V
R
7
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
7
3
2
2
9:7
11
P
V
P
R
V
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
7
3
1
3
13:14
10
P
V
R
V
P
9
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
6
2
3
1
12:8
9
P
V
R
R
R
10
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
7
2
2
3
7:8
8
P
V
P
P
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
7
2
2
3
10:12
8
P
R
V
R
P
12
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
6
2
1
3
7:10
7
P
P
V
P
V
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
7
1
2
4
10:15
5
V
P
P
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
6
1
2
3
6:11
5
R
P
P
R
P
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
7
1
0
6
9:18
3
V
P
P
P
P
16
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
6
0
2
4
7:15
2
P
P
R
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body