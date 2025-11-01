Petržalka inkasovala na Liptove štyri góly, posledný tím nečakane uspel v Považskej Bystrici

Futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš.
Futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš. (Autor: FOTO - MATEJ SAGAN)
Sportnet, TASR|1. nov 2025 o 15:14
ShareTweet0

Tri body si domov odnášajú aj futbalisti Šamorína.

/Správu aktualizujeme/

BRATISLAVA. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili v 15. kole MONACObet ligy na domácej pôde nad FC Petržalka 4:2.

Z triumfu sa tešil aj posledný MŠK Púchov, ktorý nečakane uspel na pôde Považskej Bystrice 1:0.

Tri body si domov odnášajú aj futbalisti Šamorína, ktorí zvíťazili vo Zvolene 3:1.

MONACObet liga - 15. kolo (sobota, 1. november):

Liptovský Mikuláš - Petržalka 4:2 (1:1)

Góly:  40. Laura (pen.), 61. Gladiš (pen.), 74. Bartoš, 90+1. Macejko – 34. Kapur, 90. Deligiannis (pen.)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Považská Bystrica - Púchov 1:3 (0:2)

Góly:  47. Gono – 13. Š.Varga, 36. Marong, 57. Vieira

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Zvolen - Šamorín 0:1 (0:1)

Góly:  16. Čurík (vla.)

Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
7
5
3
34:26
26
R
P
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
P
V
P
V
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
6
4
5
18:17
22
P
V
R
V
R
7
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
15
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš.
    Futbalisti Tatrana Liptovský Mikuláš.
    Petržalka inkasovala na Liptove štyri góly, posledný tím nečakane uspel v Považskej Bystrici
    dnes 15:14
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Petržalka inkasovala na Liptove štyri góly, posledný tím nečakane uspel v Považskej Bystrici