Petržalka inkasovala na Liptove štyri góly, posledný tím nečakane uspel v Považskej Bystrici

/Správu aktualizujeme/
BRATISLAVA. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zvíťazili v 15. kole MONACObet ligy na domácej pôde nad FC Petržalka 4:2.
Z triumfu sa tešil aj posledný MŠK Púchov, ktorý nečakane uspel na pôde Považskej Bystrice 1:0.
Tri body si domov odnášajú aj futbalisti Šamorína, ktorí zvíťazili vo Zvolene 3:1.
MONACObet liga - 15. kolo (sobota, 1. november):
Liptovský Mikuláš - Petržalka 4:2 (1:1)
Góly: 40. Laura (pen.), 61. Gladiš (pen.), 74. Bartoš, 90+1. Macejko – 34. Kapur, 90. Deligiannis (pen.)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Považská Bystrica - Púchov 1:3 (0:2)
Góly: 47. Gono – 13. Š.Varga, 36. Marong, 57. Vieira
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Zvolen - Šamorín 0:1 (0:1)
Góly: 16. Čurík (vla.)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
7
5
3
34:26
26
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
MFK ZvolenMFK Zvolen
15
6
4
5
23:20
22
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
6
4
5
18:17
22
FC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body