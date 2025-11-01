ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC Petržalka dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 15. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
01.11.2025 o 13:00
15. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Petržalka
Prehľad
Rozhodca: Vrábeľ – Tokoš, Ukropová.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 15. kola MONACObet ligy medzi MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC Petržalka.
Liptovský Mikuláš je na 6. mieste tabuľky so ziskom 22 bodov. Zo 14 odohraných zápasov má na konte 6 výhier, 4 remízy a 4 prehry. Naposledy remizoval v Púchove 3:3.
Petržalka je hneď za Liptovským Mikulášom so stratou len jedného bodu. Na konte má 6 výhier, 3 remízy a 5 prehier. Naposledy zvíťazila na domácom trávniku nad Zlatými Moravcami 3:2.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli tohto roka. Vtedy sa v Liptovskom Mikuláši zrodila remíza 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
7
5
3
34:26
26
R
P
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
V
P
V
P
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
6
4
5
18:17
22
P
V
R
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
15
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body