ONLINE: MFK Zvolen - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 15. kolo)

ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 15. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 13. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
01.11.2025 o 13:00
15. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Rozhodca: Sučka – Hancko, Hrobárik.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 15. kola MONACObet ligy medzi MFK Zvolen a FC ŠTK 1914 Šamorín. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Zvolen je po 14. kolách naďalej na výbornej 4. priečke. Dosť tomu pomohol aj momentálne najlepší strelec súťaže Jakub Sylvestr, ktorý má na konte 14 gólov. Zvolenčania majú na konte 6 výhier, 4 remízy a 4 prehry. Naposledy zvíťazili nad Žilinou B 3:1.
Šamorín sa nachádza na 9. mieste. Na konte má 5 výhier, 3 remízy a 6 prehier. Naposledy zvíťazil na domácom trávniku nad Malženicami 1:0.
Tieto tímy sa naposledy stretli v apríli tohto roka. Vtedy sa z víťazstva 1:0 tešili hráči Zvolena.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 13:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
15
7
5
3
34:26
26
R
P
V
P
V
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
14
7
3
4
29:16
24
V
V
V
R
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
14
6
4
4
22:17
22
V
P
V
P
P
5
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
14
6
4
4
25:23
22
R
P
R
V
P
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
15
6
4
5
18:17
22
P
V
R
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
14
6
3
5
20:15
21
V
P
P
P
P
8
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
14
5
4
5
18:22
19
P
V
V
V
R
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
14
5
3
6
22:23
18
V
V
P
P
R
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
14
5
2
7
22:24
17
P
V
P
R
V
11
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
14
4
4
6
20:19
16
V
P
R
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
4
3
7
15:28
15
P
P
P
V
V
13
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
15
4
3
8
21:29
15
R
P
R
V
V
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
14
3
5
6
20:28
14
P
V
P
R
R
15
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
4
2
8
18:28
14
P
P
P
R
V
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
14
2
4
8
17:30
10
R
P
P
R
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body