Dúbravka pocítil silu Arsenalu na vlastnej koži. Víťazná séria Manchestru United je na konci

Martin Dúbravka inkasuje po hlavičke Declana Ricea.
Martin Dúbravka inkasuje po hlavičke Declana Ricea. (Autor: TASR/AP)
1. nov 2025 o 17:57
Z triumfu sa tešili aj futbalisti Crystal Palace či Brightonu.

LONDÝN. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka nedokázal zabrániť domácej prehre FC Burnley s Arsenalom 0:2.

V drese hostí sa v dueli 10. kola anglickej Premier League ešte v prvom polčase presadili útočník Viktor Gyökeres a stredopoliar Declan Rice.

Arsenal zostal na čele PL, Burnley je na 17. mieste štyri body nad zónou zostupu.

Hráči nováčika mali spočiatku výrazné problémy pri bránení rohových kopov v podaní hostí.

Slovenský reprezentant pri jednom z nich nedočiahol na loptu a Švéd Gyökeres mal pred sebou odkrytú bránu.

Dúbravka potom dvakrát zneškodnil pokusy Bukaya Saku, no pri druhom inkasovanom góle mu opäť nepomohli spoluhráči z obrany.

Center Trossarda si našiel v pokutovom území osamotený Rice.

Aktuálny líder po polčasovej prestávke kontroloval priebeh duelu a nedovolil domácim vystreliť na bránu Davida Rayu. Arsenal si pripísal siedme súťažné čisté konto za sebou.

VIDEO: Zostrih zápasu Burnley - Arsenal

Ďalší nováčik Leeds United prehral na ihrisku Brightonu 0:3, dvakrát sa presadil Paraguajčan Diego Gomez.

Nepriaznivú sériu troch duelov bez víťazstva ukončili hráči Crystal Palace. Zverenci Olivera Glasnera doma zdolali Brentford 2:0.

Hráči Manchestru United siahali po prvom polčase v Nottinghame na štvrté víťazstvo v sérii, napokon remizovali 2:2.

Domáci reagovali na gól Casemira dvoma gólmi v rozmedzí dvoch minút. V 48. minúte vyrovnal Morgan Gibbs-White a po presnom zásahu Nicolu Savoneho už viedli. Bod pre hostí napokon zariadil Amad Diallo.

Posledný Wolverhampton prehral na pôde Fulhamu 0:3, hostia dohrávali duel od 36. minúty v desiatich po vylúčení Emmanuela Agbadoueho.

Premier League - 10. kolo

Brighton - Leeds 3:0 (1:0)

Góly: 12. Welbeck (Wieffer), 64. Gómez (Minteh), 70. Gómez (Rutter)

Crystal Palace - Brentford 2:0 (1:0)

Góly: 30. Mateta (Lerma), 51. Collins (vla.)

Fulham - Wolverhampton

Góly:  9. Sessegnon (R. Jiménez), 62. H. Wilson, 75. Y. Mosquera (vla.)

Burnley - Arsenal 0:2 (0:2)

Góly:  14. Gyökeres, 35. Rice

Nottingham - Manchester United (0:1)

Góly:   48. Gibbs-White, 50. Savona – 34. Casemiro, 81. Diallo

Tabuľka Premier League

Premier League

    dnes 17:57
