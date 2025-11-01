Dúbravka pocítil silu Arsenalu na vlastnej koži. Víťazná séria Manchestru United je na konci

LONDÝN. Slovenský futbalový brankár Martin Dúbravka nedokázal zabrániť domácej prehre FC Burnley s Arsenalom 0:2.
V drese hostí sa v dueli 10. kola anglickej Premier League ešte v prvom polčase presadili útočník Viktor Gyökeres a stredopoliar Declan Rice.
Arsenal zostal na čele PL, Burnley je na 17. mieste štyri body nad zónou zostupu.
Hráči nováčika mali spočiatku výrazné problémy pri bránení rohových kopov v podaní hostí.
Slovenský reprezentant pri jednom z nich nedočiahol na loptu a Švéd Gyökeres mal pred sebou odkrytú bránu.
Dúbravka potom dvakrát zneškodnil pokusy Bukaya Saku, no pri druhom inkasovanom góle mu opäť nepomohli spoluhráči z obrany.
Center Trossarda si našiel v pokutovom území osamotený Rice.
Aktuálny líder po polčasovej prestávke kontroloval priebeh duelu a nedovolil domácim vystreliť na bránu Davida Rayu. Arsenal si pripísal siedme súťažné čisté konto za sebou.
VIDEO: Zostrih zápasu Burnley - Arsenal
Ďalší nováčik Leeds United prehral na ihrisku Brightonu 0:3, dvakrát sa presadil Paraguajčan Diego Gomez.
Nepriaznivú sériu troch duelov bez víťazstva ukončili hráči Crystal Palace. Zverenci Olivera Glasnera doma zdolali Brentford 2:0.
Hráči Manchestru United siahali po prvom polčase v Nottinghame na štvrté víťazstvo v sérii, napokon remizovali 2:2.
Domáci reagovali na gól Casemira dvoma gólmi v rozmedzí dvoch minút. V 48. minúte vyrovnal Morgan Gibbs-White a po presnom zásahu Nicolu Savoneho už viedli. Bod pre hostí napokon zariadil Amad Diallo.
Posledný Wolverhampton prehral na pôde Fulhamu 0:3, hostia dohrávali duel od 36. minúty v desiatich po vylúčení Emmanuela Agbadoueho.
Premier League - 10. kolo
Brighton - Leeds 3:0 (1:0)
Góly: 12. Welbeck (Wieffer), 64. Gómez (Minteh), 70. Gómez (Rutter)
Crystal Palace - Brentford 2:0 (1:0)
Góly: 30. Mateta (Lerma), 51. Collins (vla.)
Fulham - Wolverhampton
Góly: 9. Sessegnon (R. Jiménez), 62. H. Wilson, 75. Y. Mosquera (vla.)
Burnley - Arsenal 0:2 (0:2)
Góly: 14. Gyökeres, 35. Rice
Nottingham - Manchester United (0:1)
Góly: 48. Gibbs-White, 50. Savona – 34. Casemiro, 81. Diallo