Aston Villa si zabezpečila Ligu majstrov, Liverpool stále nie. Slot neverí, že sa jeho tím zlepší

Šesťgólová prestrelka medzi futbalistami Aston Villy a Liverpoolu otvorila program predposledného kola aktuálneho ročníka anglickej Premier League.
Domáci si najmä zásluhou dvojgólového Ollieho Watkinsa a Johna McGinna mohli užiť nielen víťazné pocity, ale najmä istotu účasti v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov.
„The Reds“ sú naopak v neľahkej situácii, miestenku do prestížnej súťaže ešte majú šancu získať ich dvaja konkurenti.
Ani raz neprehrávali
Zverenci trénera Unaia Emeryho ani raz v priebehu piatkového stretnutia neprehrávali a v kľúčovej fáze sezóny predvádzajú atraktívny futbal.
Štyri góly do siete Liverpoolu nielenže prinesú Aston Ville výrazný finančný balík z LM, ale sú dobrým impulzom pred finálovým duelom Európskej ligy proti Freiburgu.
„Absolútne fantastické a brilantné. Som veľmi vďačný za podporu fanúšikov. Tento úspech je fakt neuveriteľný, máme 62 bodov, istotu Ligy majstrov.
Odkedy som sem prišiel, tak sa mi až doteraz nepodarilo nikdy uspieť proti Liverpoolu. Myslím si, že sme si to zaslúžili.
Premier League bola prvoradým cieľom, teraz si môžeme uvoľnene zahrať o trofej vo finále Európskej ligy,“ vyjadril sa Emery pre oficiálnu klubovú stránku.
Neverí, že to bude lepšie
Liverpool ešte dokázal zareagovať na úvodný presný zásah súpera, ale jeho nádej na úspech sa rozsypala v priebehu približne 33 minút.
Situáciu z pohľadu účasti v ďalšej edícii LM má stále vo svojich rukách, no momentálna výsledková fazóna „The Reds“ nie je ideálna.
Celkovo zaznamenali v tejto sezóne devätnástu prehru. „Potrebovali sme uspieť. Vieme, že o týždeň musíme vyhrať, ak chceme túto situáciu zvládnuť sami.
Nezískali sme teraz požadovaný výsledok, respektíve víťazstvo. Stretnutie mohlo ísť na našu stranu, ale nezachytili sme to v momente, keď sme prehrávali 1:2, a tak sme ešte dvakrát inkasovali.
V tejto chvíli nemám dostatočnú dôveru v to, že v ďalšej sezóne to bude oveľa lepšie. Je však jasné, čo je potrebné urobiť pre nový štart a kde je potrebné urobiť progres,“ uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii kormidelník Liverpoolu Arne Slot.
Na dosah prvá trofej
Aston Villa prežíva oveľa radostnejšie momenty, na dosah má prvú európsku trofej od roku 1982.
Do sezóny pritom vstúpila päťzápasovou sériou bez víťazstva a pred posledným kolom má istotu, že neskončí horšie ako na piatej pozícii.
„Je to úžasný úspech. Na začiatku bolo cítiť veľa negativity a pochybností, ale otočili sme to vďaka veľkým výkonom.
V Lige majstrov si zahráme proti mnohým úžasným tímom a je to súťaž, ktorú každý sleduje a chce v nej byť. Teraz je pred nami finále Európskej ligy, na ktoré sa každý teší a necháme na trávniku všetko,“ povedal autor dvoch gólov Watkins.