Šláger o štvrté miesto poslal Liverpool do neistoty. Aston Villa sa predstaví v Lige majstrov

Aston Villa oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|15. máj 2026 o 23:15
V predposlednom zápase oboch tímov padlo šesť gólov.

Premier League - 37. kolo 

Aston Villa - FC Liverpool 4:2 (1:0)

Góly: 42. Rogers, 57. a 73. Watkins - 52. a 90.+2 van Dijk

Futbalisti Aston Villy zvíťazili v piatkovom zápase 37. kola Premier League nad Liverpoolom 4:2 a zabezpečili si miestenku v nasledujúcej sezóne Ligy majstrov.

Domácich poslal do vedenia na konci prvého polčasu Morgan Rogers. Hostia vyrovnal krátko po zmene strán zásluhou Virgila van Dijka, no o triumfe Villy rozhodol dvoma gólmi Ollie Watkins.

V závere upravil na 4:1 John McGinn a o tri minúty znížil opäť hlavou kapitán hostí. Klub z Birminghamu má na štvrtom mieste 62 bodov, piaty Liverpool 59 a šiesty Bournemouth, ktorý má zápas k dobru, 55.

