Nikto neodohral viac zápasov. Kapitán Evertonu po sezóne ukončí kariéru

Seamus Coleman (Autor: X/Everton)
TASR|15. máj 2026 o 13:02
V posledných rokoch ho sužovali zranenia.

Kapitán futbalistov Evertonu Seamus Coleman sa rozhodol ukončiť po konci tejto sezóny svoju hráčsku kariéru.

Tridsaťsedemročného írskeho obrancu sužovali v uplynulom období zdravotné problémy.

Coleman odohral v Premier League za Everton rekordných 372 duelov, súčasťou klubu je okrem krátkej zastávky v Blackpoole od roku 2009.

Za posledné tri roky však v dôsledku zranení nastúpil len do 23 stretnutí. Od vedenia klubu dostal ponuku pôsobiť v realizačnom tíme „Toffees“.

„Keď som prichádzal do rezervy, tak som dúfal, že sa dostanem aspoň raz na lavičku. Napokon z toho bol klubový rekord v počte odohraných zápasov v Premier League a kapitánska páska v tomto skvelom klube. O tom som nikdy nesníval,“ cituje agentúra AFP Colemana.

