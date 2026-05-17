Xabi Alonso si našiel nový angažmán. Bude viesť bohatý londýnsky veľkoklub

Novým trénerom futbalistov FC Chelsea bude Xabi Alonso. Štyridsaťštyriročný Španiel podpísal v Londýne štvorročnú zmluvu s platnosťou od 1. júla.
"Chelsea je jedným z najväčších klubov svetového futbalu a napĺňa ma nesmiernou hrdosťou, že som sa stal trénerom tohto skvelého klubu," povedal Alonso v oficiálnom vyhlásení.
"Z rozhovorov s majiteľmi a športovým vedením jasne vyplýva, že zdieľame rovnaké ciele. Chceme vybudovať tím, ktorý je schopný hrať konzistentne na najvyššej úrovni a bojovať o tituly, "dodal.
Do konca sezóny povedie tím dočasný kouč Calum McFarlane, ktorý v apríli nahradil odvolaného Liama Roseniora.
Ten v klube pôsobil len od januára, keď vystriedal Enza Marescu. Talian s "Blues" vlani ovládol Konferenčnú ligu a majstrovstvá sveta klubov, no v prvý deň tohto roka bol po nezhodách s vedením odvolaný.
Alonso sa stane už piatym stálym hlavným trénerom od príchodu amerického majiteľa Todda Boehlyho v roku 2022
Alonso získal v roku 2024 double s Leverkusenom Po troch sezónach pri nemeckom tíme odišiel vlani v lete do Realu Madrid, kde ale vydržal len osem mesiacov.
Po vzájomnej dohode v januári skončil, po sérii zlých výsledkov navyše médiá špekulovali o strate dôvery v kabíne.
V Anglicku Alonso v minulosti pôsobil päť sezón ako hráč a s Liverpoolom vyhral aj Ligu majstrov.
Prestížnu trofej potom získal aj s Realom, s ktorým slávil tiež domáci titul, trikrát ovládol nemeckú ligu s Bayernom Mníchov.