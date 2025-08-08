Pohronie sa dočkalo prvých gólov aj víťazstva. Zlaté Moravce doma druhýkrát zaváhali

Futbalista a kapitán ViOnu Zlaté Moravce Denis Duga.
Futbalista a kapitán ViOnu Zlaté Moravce Denis Duga. (Autor: TASR)
TASR|8. aug 2025 o 21:25
Lehota pod Vtáčnikom čaká v II. lige na prvé body.

BRATISLAVA. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a Slávia TU Košice remizovali 1:1 v piatkovom zápase 3. kola MONACObet ligy.

Pre ViOn je to druhá domáca bodová strata po sebe a po troch kolách má na konte päť bodov. Slavia bodovala prvýkrát v sezóne.

Hráči ŠK Slovan Bratislava „B“ zvíťazili na ihrisku OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 3:2. Po dvoch remízach dosiahli prvé víťazstvo v sezóne.

Lehota prehrala aj tretí duel v ročníku a naďalej je bez bodu.

Hráči FK Pohronie zvíťazili nad MŠK Žilina 4:1. Po remíze a prehre dosiahli prvé víťazstvo, strelili prvé góly v sezóne a v neúplnej tabuľke poskočili na 5. miesto.

MONACObet liga - 3. kolo

Pohronie - Žilina B 4:1 (2:1)

Góly: 15. Hydara, 39. a 51. Špyrka (prvý z 11 m), 85. Buhaj - 30. Baleja

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Lehota pod Vtáčnikom - Slovan Bratislava B 2:3 (2:2)

Góly: 15. Šmatlák, 20. Timi Egbe - 8. Plavník, 44. a 46. Murko

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Zlaté Moravce - Slávia TU Košice 1:1 (1:1)

Góly: 22. Macák - 37. Korba

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
1
2
0
4:3
5
V
R
R
4
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
2
1
1
0
3:2
4
V
R
5
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
2
1
1
0
4:2
4
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
8
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
9
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
10
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
11
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
2:2
3
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
1
0
1
4:4
3
V
P
13
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
2
0
1
1
2:4
1
P
R
14
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
15
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
2:4
0
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

