Pohronie sa dočkalo prvých gólov aj víťazstva. Zlaté Moravce doma druhýkrát zaváhali

BRATISLAVA. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a Slávia TU Košice remizovali 1:1 v piatkovom zápase 3. kola MONACObet ligy.
Pre ViOn je to druhá domáca bodová strata po sebe a po troch kolách má na konte päť bodov. Slavia bodovala prvýkrát v sezóne.
Hráči ŠK Slovan Bratislava „B“ zvíťazili na ihrisku OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 3:2. Po dvoch remízach dosiahli prvé víťazstvo v sezóne.
Lehota prehrala aj tretí duel v ročníku a naďalej je bez bodu.
Hráči FK Pohronie zvíťazili nad MŠK Žilina 4:1. Po remíze a prehre dosiahli prvé víťazstvo, strelili prvé góly v sezóne a v neúplnej tabuľke poskočili na 5. miesto.
MONACObet liga - 3. kolo
Pohronie - Žilina B 4:1 (2:1)
Góly: 15. Hydara, 39. a 51. Špyrka (prvý z 11 m), 85. Buhaj - 30. Baleja
Lehota pod Vtáčnikom - Slovan Bratislava B 2:3 (2:2)
Góly: 15. Šmatlák, 20. Timi Egbe - 8. Plavník, 44. a 46. Murko
Zlaté Moravce - Slávia TU Košice 1:1 (1:1)
Góly: 22. Macák - 37. Korba
