ONLINE: FK Pohronie - MŠK Žilina B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

POHRONIE. Futbalisti FK Pohronie a MŠK Žilina B dnes hrajú zápas 2. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FK Pohronie - MŠK Žilina B (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.08.2025 o 17:00
3. kolo
Pohronie
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Žilina B
Prehľad
Rozhodca: Súčka – Šandrík, Ralbovský.
Prenos
Prajem pekné piatkové popoludnie pri sledovaní dnešného zápasu MONACObet ligy medzi FK Pohronie a MŠK Žilina B.
FK Pohornie
Domáci futbalisti nezačali novú sezónu úplne ideálne. Hneď v prvom zápase sa predstavili na domácom štadióne. Stretli sa s Malženicami a po bezgólovej remíze vybojovali jeden bod. V druhom kole sa predstavili na trávníku Zvolena a ani v druhom zápase sa im nepodarilo skórovať. Prehrali 0:1. Jediný gól zápasu strelil hráč Zvolena Erik Gaško. Uvidíme ako sa bude dnes domácim futbalistom dariť.
MŠK Žilina B
Žilinské mužstvo B má za sebou rovnako dva zápasy. V prvom zápase sa predstavili na trávniku Šamorína a po výbornom výkone brali všetky tri body. Zvíťazili 3:2. V druhom kole vyzvali na domácom štadióne Starú Ľubovňu. Vo vyrovnanom zápase napokon nedokázali skórovať. Hostia z východu skórovali dva krát a tak sa tešili z víťazstva. Dnes sa očakáva vyrovnaný zápas.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
2
1
1
0
4:2
4
V
R
3
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
4:3
4
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
1
1
0
3:2
4
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
0
1
3:4
3
P
V
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
2:2
3
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
1
0
1
4:4
3
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
2
0
1:1
2
R
R
12
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
0
1
1
0:1
1
P
R
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
2
0
1
1
2:4
1
P
R
14
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
2:4
0
P
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
2
0
0
2
1:4
0
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
0
2
1:4
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body