ONLINE: FC ViOn Zlaté Moravce - Slávia TU Košice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

ZLATÉ MORAVCE. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce a Slávia TU Košice dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC ViOn Zlaté Moravce - Slávia TU Košice (II. liga, MONACObet liga, 3. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
08.08.2025 o 19:00
3. kolo
Zlaté Moravce
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
TU Košice
Prehľad
Rozhodca: Kolofík – Jekkel, Halíček.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi FC ViOn Zlaté Moravce a Sláviou TU Košice.
Zlaté Moravce by mali patriť k favoritom na postup do Niké ligy. Sezónu začali víťazstvom nad nováčikom Interom Bratislava 2:1, keď nepriaznivo sa vyvíjajúci zápas dokázali otočiť gólmi Dugu a Bukatu.
V druhom kole na domácom trávniku privítali ďalší favorizovaný tím – Duklu Banskú Bystricu. Po prvom polčase viedli už 2:0, no zápas napokon do trojbodového konca nedotiahli.
V 50. minúte zahodil pokutový kop domáci Nonikashvili, a po niekoľkých sekundách z protiútoku znížil hosťujúci Veselovský. Na konečných 2:2 upravil Gerec. Zlaté Moravce tak majú po dvoch kolách na konte štyri body za výhru a remízu.
Slávia TU Košice na svoje prvé body stále čaká. Nováčik súťaže na úvod podľahol v Banskej Bystrici domácej Dukle 0:2, a v druhom kole nestačil ani na domáci Šamorín – hoci až do 87. minúty dokonca viedol. Zápas však výrazne ovplyvnilo vylúčenie Bajusa, ktorý v 76. minúte videl druhú žltú a následne červenú kartu. To domáci tím dokonale využil: gólmi Moronga a Záhradníka duel otočil, a Košice si tak domov neodviezli ani bod.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
2
1
1
0
4:2
4
V
R
3
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
4:3
4
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
1
1
0
3:2
4
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
0
1
3:4
3
P
V
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
2:2
3
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
1
0
1
4:4
3
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
2
0
1:1
2
R
R
12
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
0
1
1
0:1
1
P
R
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
2
0
1
1
2:4
1
P
R
14
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
2:4
0
P
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
2
0
0
2
1:4
0
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
0
2
1:4
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body