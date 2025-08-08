ONLINE: OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom - ŠK Slovan Bratislava B dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 3. kolo)

LEHOTA POD VTÁČNIKOM. Futbalisti OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom a ŠK Slovan Bratislava B dnes hrajú zápas 3. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
08.08.2025 o 17:30
3. kolo
Lehota pod Vtáčnikom
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava U21
Rozhodca: Vrábeľ – Mihalík, Ukropová..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola MONACObet ligy medzi Lehotou pod Vtáčnikom a Slovanom Bratislava U21. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
OFK BANÍK LEHOTA POD VTÁČNIKOM
Nováčik z Lehoty zanechal pozitívny dojem v prvých dvoch kolách. Lenže to je málo na to, aby mohol byť stopercentne spokojný, keďže chýbajú body a nateraz je z toho chvost tabuľky. Zverenci trénera Dušana Oravca prehrali v Považskej Bystrici i Liptovskom Mikuláši. Teraz sa všetci tešia na domáci debut.
ŠK SLOVAN BRATISLAVA U21
Béčko Slovana je momentálne remízové mužstvo. Dva body z dvoch zápasov však majú svoju cenu. Z Púchova určite a na zahodenie nie je ani remíza 0:0 v derby s Petržalkou.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
2
2
0
0
4:1
6
V
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
2
1
1
0
4:2
4
V
R
3
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
2
1
1
0
4:2
4
R
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
2
1
1
0
4:3
4
R
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
2
1
1
0
3:2
4
V
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
FC PetržalkaFC Petržalka
2
1
1
0
1:0
4
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
0
1
3:4
3
P
V
9
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
2
1
0
1
2:2
3
P
V
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
2
1
0
1
4:4
3
V
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
0
2
0
1:1
2
R
R
12
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
2
0
1
1
0:1
1
P
R
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
2
0
1
1
2:4
1
P
R
14
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
2
0
0
2
2:4
0
P
P
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
2
0
0
2
1:4
0
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
2
0
0
2
1:4
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body