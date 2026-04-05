Petržalka si pripísala pohodlné víťazstvo, Košice v boji o záchranu prehru nedopustili

Futbalisti FC Petržalka zvíťazili v treťom zápase MONACObet ligy za sebou a poskočili na štvrté miesto tabuľky.
V nedeľnom stretnutí 23. kola si na domácom trávniku poradili s hráčmi FK Pohronie 3:0, dvoma gólmi sa blysol stredopoliar Lukáš Gašparovič.
Duel Slávie TU Košice a MŠK Púchov, ktoré figurujú na zostupových pozíciách, sa skončil bezgólovou remízou.
MONACObet liga - 23. kolo
FC Petržalka - FK Pohronie 3:0 (2:0)
Góly: 17. a 73. Gašparovič, 7. Jaššo
Rozhodovali: Bočková - Šandrik, Krivošík, ŽK: Bajtoš - Greško, 746 divákov
Slávia TU Košice - MŠK Púchov 0:0
Rozhodovali: Kofolík - Čajka, Hrmo, ŽK: Jonec, Hasaj - Tandara, Traore, Vavrúš, 90.+2 Mynář, ČK: 89. Tandara po 2. ŽK, 135 divákov.
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
22
10
7
5
46:36
37
MFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
FC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
OFK Dynamo Malženice
22
9
5
8
32:30
32
FK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
MŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
MŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
ŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
FC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
Slávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
MŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
Stará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body