ONLINE: Slávia TU Košice - MŠK Púchov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 23. kolo)

Futbalisti Slávia TU Košice a MŠK Púchov dnes hrajú zápas 23. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - MŠK Púchov (II. liga, MONACObet liga, 23. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
05.04.2026 o 11:00
23. kolo
TU Košice
0:0
(0:0, 0:0)
90+2 minúta
Ukončený
Púchov
Prehľad
ŽK: 33. Jonec (TUK) – 59. Hasaj (PUC), 67. Tandara (PUC), 76. Traore (PUC), 78. Vavrúš (PUC), 90+2. Mynář (PUC). 2.ŽK=ČK: 89. Tandara (PUC). Rozhodca: Kofolík – Čajka, Hrmo. Diváci: 135.
Prenos
Slávia TU Košice – MŠK Púchov 0:0 (0:0)
Je dobojované! Dnešný súboj medzi Košicami a Púchovom sa končí bezgólovým stavom. Obe mužstvá si tak rozdelia po zisku bodu.
Ďakujem vám za pozornosť a prajem ešte peknú nedeľu.
90+4
Koniec zápasu.
90+2
Žltá karta pre tím MŠK Púchov (Mynář).
90+2
Košičania získavajú ďalšiu výhodu štandardnej situácie.
90+1
Dnešné stretnutie sleduje 135 divákov.
89
Púchov bude dohrávať záver zápasu v desiatich!
89
Druhá žltá a následne červená karta pre tím MŠK Púchov (Tandara).
88
Po nedovolenom zákroku sa Košice nasťahujú na útočnú polovicu, kde budú zahrávať štandardnú situáciu.
87
Nasledovať bude iba odkop od košickej brány. Loptu si už pripravuje Leško.
85
Košičania zahodili obrovskú príležitosť, keď rýchly protiútok zakončili nastrelením pravej tyčky!
85
Rozhodca ukazuje žltú kartu domácej lavičke, dostáva ju asistent trénera Martin Kušnír.
84
Pri lopte brankár Vavrúš, ktorý pošle dlhý odkop od brány.
81
Striedanie v tíme Slávia TU Košice:
z ihriska odchádza Isaac, prichádza Domik.
79
Striedanie v tíme MŠK Púchov:
z ihriska odchádza Mráz, prichádza Levai.
78
Košičania budú zahrávať rohový kop z pravej strany.
78
Žltá karta pre tím MŠK Púchov (Vavrúš).
76
Žltá karta pre tím MŠK Púchov (Traore).
75
Prichádza nedovolený zákrok na strane Púchova, štandardná situácia pre domácich. Zahrávať ju budú z pravej strany.
73
Brankár Leško musel zasahovať, keď vykryl dráhu prihrávky pred bránu. Uvidíme rohový kop aj na strane Púchova.
71
Košičania smerovali do pokutového územia cez ľavú stranu, pričom súper odvrátil na rohový kop.
69
Striedanie v tíme Slávia TU Košice:
z ihriska odchádza Harvila, prichádza Urban.
68
Na trávniku zostáva ležať jeden z hosťujúcich hráčov, ktorý si napokon ale nevyžiada lekárske ošetrenie.
67
Žltá karta pre tím MŠK Púchov (Tandara).
66
Sledovať budeme vhadzovanie Púchova na ľavej strane, po ktorom sa môžu hostia postupne vysunúť na útočnú polovicu.
64
Do rýchleho protiútoku smerovali hosťujúci futbalisti, pričom to skúsili so streleckým ohrozením pred pravou stranou šestnástky. Lopta ale smeruje vedľa vzdialenejšej tyčky.
62
Púchov si vybojoval zahrávanie rohového kopu z pravej strany.
60
Michal Mynář si vyžiadal lekárske ošetrenie, musel tak odísť za postrannú čiaru.
59
Žltá karta pre tím MŠK Púchov (Hasaj).
58
Striedanie v tíme Slávia TU Košice:
z ihriska odchádza Petrik, prichádza Sabolčík,
z ihriska odchádza Zolotovetskyi, prichádza Hasaj.
58
Po neúspešnej ofenzívnej snahe hostí sa k lopte už dostávajú domáci futbalisti.
56
Prichádza rohový kop, zahrávať ho budú hostia z Púchova.
55
Trebuňák sa dostal do zakončenia z vnútra šestnástky, jeho razantný pokus ale končí nad brvnom!
54
Lopta končí v náručí brankára Vavrúša, ktorý si počká so svojou rozohrávkou.
50
Prichádza štandardná situácia pre Košice, zahrávať ju budú z ľavej strany.
48
Košičania si nevypýtali nedovolený zákrok, loptu ale posielajú za postrannú čiaru pre problémy Isaaca.
47
Pri lopte budú hostia z Púchova, keď sa domáci previnili nedovoleným zákrokom.
46
Striedanie v tíme MŠK Púchov:
z ihriska odchádza Marcaník, prichádza Traore,
z ihriska odchádza Vavrík, prichádza Tandara.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 12:01.
Máme za sebou prvý polčas, ktorý sa končí bezgólovým stavom. Hoci nám chýbali väčšie gólové príležitosti, skóre mohli otvoriť predovšetkým Košičania, ktorí spálili slušnú šancu z pozície pred pokutovým územím.
45+1
Prvý polčas sa skončil.
44
Domácim futbalistom ale znova nevyšla koncovka, keď lopta smeruje len za zadnú čiaru. Odkop od brány Vavrúša.
43
Dlhý odkop od brány našiel domácich hráčov na útočnej polovici, ktorí zároveň rozbiehajú rýchly prechod pred pokutové územie.
42
Pri lopte už je znova Púchov, ktorí bude vhadzovať na svojej obrannej polovici.
40
Sledovať budeme rozohrávku od domácej brány Košíc.
37
Dopredu smerovali futbalisti Púchova, napokon sa ale lopta podarila vybojovať domácim hráčom.
35
Púchov musel byť v pozore, napokon ale odvrátil loptu z vlastného pokutového územia.
34
Košičania sa snažili uspieť cez rýchly protiútok po ľavej strane, získali aspoň vhadzovanie.
33
Žltá karta pre tím Slávia TU Košice (Jonec).
32
Na útočnú polovicu sa postupne nasťahovali hostia, ktorí navyše získali vhadzovanie.
29
Košice zahrávali štandardnú situáciu, ktorú využili k priamemu ohrozeniu. Lopta ale smeruje tesne vedľa ľavej tyčky.
28
Isaac posielal strieľaný center z ľavej strany šestnástky priamo pred bránku, loptu ale netrafil jeden z jeho spoluhráčov!
26
Píska sa nedovolený zákrok košického tímu, hrať bude môcť hosťujúci Púchov.
25
Zatiaľ čakáme na vážnejšie príležitosti, keď si väčšinou obe mužstvá odovzdávajú loptu po nepresných pasoch.
22
Navyše teraz sa už definitívne končí ofenzívna snaha domáceho tímu. Odkopávať sa bude od brány Vavrúša.
22
Dopredu sa cez ľavú stranu rútil Isaac, nedokázal ale napokon vyťažiť z akcie strelecký pokus.
21
Lopta opúšťa postrannú čiaru, vhadzovať bude mužstvo Púchova.
20
Sledujeme kombináciu košického tímu, ktorý hrá s loptou na obrannej polovici.
17
Nepresný pas hostí končí v moci brankára Leška, ktorý upokojí situáciu a následne rozohrá.
15
Lopta končí len za zadnou čiarou, odkopávať sa bude od brány Púchova.
13
Loptu má na svojich kopačkách brankár Vavrúš, ktorý ženie dopredu svojich spoluhráčov.
11
Po rýchlom protiútoku uvidíme prvý rohový kop v zápase. Zahrávať ho bude Púchov.
10
Dávid Petrik dostal nabité do sľubnej pozície pred bránkou, jeho strelecký pokus ale smeruje iba priamo do brankára Vavrúša! Obrovská šanca Košíc zostane nevyužitá.
10
Aj útok Košičanov sa končí nepresným pasom, ku ktorému sa dostane iba brankár Vavrúš.
9
Lopta končí v moci domáceho brankára Leška, ktorý sa s rozohrávkou nikam neponáhľa.
8
Zahrá si aj brankár Leško, ktorý štartuje útočnú akciu košického tímu.
7
Začíname od brány hostí, keď sa o rozohrávky stará brankár Vavrúš.
5
Píska sa nedovolený zákrok na domácej strane, útočná snaha Košíc je tak rýchlo zastavená.
5
Púchov je pri lopte, pričom sa snaží presadiť cez ľavú stranu ihriska.
2
Košičania po zisku lopty okamžite vyrazili dopredu, pričom to skúšali cez pravú stranu.
1
Neúspešná snaha domácich sa končí iba odkopom od brány Vavrúša.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slávia TU Košice: Leško – Gáll, Podstavek, Jones, Župa, Trebuňák (C), Vancák, Havrila, Petrik, Isaac, Zolotovetskyi.
Náhradníci: Bajus, Domik, Urban, Hasaj, Matta, Korijkov, Sabolčík, Pangrác, Poľa.
MŠK Púchov: Vavrúš – Obšivan, Leitner, Mynář, Lacko, Kapuš, Marcaník, Pobořil, Goljan, Mráz (C), Vavrík.
Náhradníci: Vavrík, Tandara, Traore, Levai, Kopičár, Straka, Mušák.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 23. kola MONACObet ligy medzi Slávia TU Košice a MŠK Púchov.
Sledovať budeme kľúčový súboj o zisk bodov, ktoré môžu obom mužstvám pomôcť k možnej záchrane v druhej najvyššej slovenskej súťaži. Košičania sa totiž nachádzajú na 14. mieste, Púchov hneď za nimi na 15. pozícii. Zatiaľ čo sa hosťom podarilo od začiatku jarnej časti remízovať tri stretnutia po sebe, následne si pripísať po výhre aj prehre, domáce Košice majú na svojom konte dve výhry, dve prehry a jednu remízu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
22
10
7
5
46:36
37
R
R
V
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
P
V
R
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
22
9
5
8
32:30
32
R
V
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
P
V
V
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body