ONLINE: FC Petržalka - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 23. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a FK Pohronie dnes hrajú zápas 23. kola MONACObet ligy (II. liga).
MONACObet liga 2025/2026
05.04.2026 o 10:30
23. kolo
Petržalka
3:0
(2:0, 1:0)
90+4 minúta
Ukončený
Pohronie
Góly: 7. Jaššo, 17. Gašparovič, 73. Gašparovič. ŽK: 13. Bajtoš (FCP) – 60. Greško (POH). Rozhodca: Bočková – Šandrik, Krivošík. Diváci: 746.
FC Petržalka – FK POHRONIE 3:0 (2:0)
Góly: 7. Jaššo, 17. Gašparovič, 73. Gašparovič. ŽK: 13. Bajtoš (FCP) – 60. Greško (POH). Rozhodca: Bočková – Šandrik, Krivošík. Diváci: 746.
Je dobojované! Petržalka víťazí na domácom trávniku po jednoznačnom výsledku 3:0, keď zdoláva Pohronie. Po góle Jašša prispel ďalšími dvoma Gašparovič.
Odo mňa to je už všetko, prajem vám ešte peknú nedeľu.
90+4
Koniec zápasu.
90+3
Hlavná rozhodkyňa Bočková upokojuje situáciu, keď vidieť na trávniku emócie.
90+2
Dnešný súboj sa už iba dohrávať, napriek tomu sledujeme snahu aj od domáceho tímu.
88
Hoci sa priamy kop skončil neúspechom, Petržalka zostáva naďalej pri lopte.
86
Tentokrát si štandardnú situáciu vybojovala Petržalka, ktorý bude zahrávať z pozície výrazne bližšieho rohového kopu.
83
Hostia to napokon vyskúšali cez centrovanú loptu, pričom hlavičkové zakončenie končí na hornej sieti.
83
Pohronie bude zahrávať zaujímavý priamy kop z pravej strany. K lopte sa už stavia kapitán Špyrka.
81
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Gašparovič, prichádza Cruce – Corcy,
z ihriska odchádza Frank, prichádza Javorček.
80
Pokračuje ofenzívna snaha domáceho mužstva, ktoré dnes vedie 3:0 a zdá sa, že je o všetkom rozhodnuté.
78
Sledujeme kombináciu domácich hráčov, ktorí sa postupne dostávajú na útočnú polovicu.
76
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Šefčík, prichádza Bačinský.
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Skhirtladze, prichádza Kpozo.
z ihriska odchádza Šefčík, prichádza Bačinský.
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Skhirtladze, prichádza Kpozo.
73
Petržalka dala gól!
Lopta končí v sieti! O tretí presný zásah domáceho tímu sa postaral LUKÁŠ GAŠPAROVIČ, ktorý z pravej strany šestnástky zakončil svoj pokus na vzdialenejšiu stranu brány. Petržalka tak vedie proti Pohroniu už 3:0.
72
Pri lopte sú aktuálne domáci futbalisti, ktorí sa po slabšom vstupe do druhého polčasu znova ujali iniciatívy.
69
Dnešné stretnutie sleduje 746 divákov.
66
Prichádza rohový kop pre futbalistov Petržalky.
66
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Lohmatov, prichádza Falana,
z ihriska odchádza Greško, prichádza Ivan.
63
Pri lopte sú aktuálne domáci futbalisti, ktorí sú nasťahovaní pred pokutovým územím.
62
Končí sa ofenzívna snaha domáceho mužstva, odkopávať sa bude od brány Reháka.
60
Žltá karta pre tím FK POHRONIE (Greško).
57
Po striedaní na strane Petržalky uvidíme aj rohový kop pre domáce mužstvo.
57
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Sliacky, prichádza Bordáč.
56
Sledovať budeme odkop od domácej brány. Loptu si už pripravuje Halouska.
55
Píska sa nedovolený zákrok, po ktorom sa na útočnú polovicu nasťahuje súper z Pohronia.
54
Po dlhšom čase mohla zaútočiť aj Petržalka, jeden z hráčov sa ale zrazil s protihráčom v pokutovom území.
51
Píska sa útočný faul zo strany domáceho mužstva, loptu si pristavuje brankár Rehák.
50
Lopta je už v moci hosťujúcich futbalistov, ktorí štartujú útočnú akciu.
49
Prichádza aj samotný rohový kop pre hostí z Pohronia.
48
Sledovať budeme štandardnú situáciu Pohronia, zahrávať ju budú z ľavej strany.
47
Dopredu už smeruje hosťujúce mužstvo, ktoré skúša zaútočiť popri ľavej čiare.
46
Striedanie v tíme FC Petržalka:
z ihriska odchádza Hlavatý, prichádza Boah.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 11:32.
Máme za sebou prvý polčas, ktorý patril predovšetkým domácemu tímu. Petržalka tak aktuálne vedie proti Pohroniu už 2:0, keď sa presadil Jaššo a Gašparovič.
45+3
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Dopredu smerovali hráči Pohronia, ktorí sa snažili znížiť ešte pred polčasovou prestávkou. Snaha sa končí neúspechom.
42
Na trávniku zostal ležať jeden z domácich hráčov, napokon si ale nevyžiada ošetrenie. Pokračujeme v hre.
41
Napriek domácim protestom sa bude odkopávať od brány Pohronia.
39
Pri lopte sú aktuálne domáci futbalisti, ktorí budú vhadzovať na pravej strane.
37
Striedanie v tíme FK POHRONIE:
z ihriska odchádza Diviš, prichádza Port.
35
Na trávniku zostáva ležať opäť hostiaci hráč, ktorý si vyžiada lekárske ošetrenie.
34
Lopta je už v moci brankára Halousku, štartuje akcia domáceho mužstva.
33
Sledujeme kombináciu hostí, ktorí sa vysunuli na svoju útočnú polovicu.
31
Lopta je už v moci brankára Halousku, ktorý odštartuje akciu svojho tímu.
30
Do pokutového územia smerovala lopta z pravej strany, domáci ju ale nedokázali zakončiť.
29
Petržalka získala loptu, následne si ale počínala nedovoleným zákrokom. Lopta pre súpera.
28
Pri lopte sú aktuálne hostia, pričom do rozohrávky zapájajú aj brankára Reháka.
24
Rozohrávať sa bude od domácej brány Halousku.
23
Pokračujeme v hre, Petržalka sa snaží zaútočiť cez pravú stranu ihriska.
21
Navyše bude musieť prísť k ošetreniu hosťujúceho hráča v pokutovom území.
20
Skončila sa ofenzívna snaha domácich futbalistov, odkopávať sa bude od brány Reháka.
17
Petržalka dala gól!
LUKÁŠ GAŠPAROVIČ prekonáva Reháka a posiela domácich do vedenia 2:0!
16
Do rýchleho protiútoku sa snažilo dostať domáce mužstvo, napokon si ale Pohronie poradilo so situáciou.
15
Sledujeme kombináciu Pohronia, ktoré do rozohrávky zapája aj brankára Reháka.
13
Žltá karta pre tím FC Petržalka (Bajtoš).
12
Dopredu už smerujú futbalisti Petržalky, ktorí sa snažia zaútočiť po ľavej strane.
10
Odpovedať sa snažili hosťujúci futbalisti, odkopávať sa bude napokon iba od brány.
7
Petržalka dala gól!
Domáci využívají rohový kop a po presnom zakončení otvára skóre dnešného zápasu TOMÁŠ JAŠŠO! 1:0 pre Petržalku!
7
Sledovať budeme prvý rohový kop v zápase, zahrávať ho bude Petržalka z pravej strany.
6
Do pokutového územia smeroval centrovaný pokus, defenzíva hostí si ale situáciu postrážila a loptu odvrátila.
5
Pri lopte už domáci futbalisti, ktorí postupne zakladajú útočnú akciu.
4
Hostia sa snažili zaútočiť po pravej strane, ich centrovaný pokus bol ale nepresný a smeroval iba za zadnú čiaru.
2
Skončila sa ofenzívna snaha domáceho mužstva, lopta bude patriť znova Pohroniu.
1
Domáci futbalisti sa snažili zaútočiť po pravej strane, lopta ale iba pre Pohronie.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC Petržalka: Halouska – Bajtoš, Slouk, Jaššo, Deligiannis, Alabi, Hlavatý, Gašparovič, Sliacky (C), Appiah, Šefčík.
Náhradníci: Petrúfka, Konan, Doan, Boah, Javorček, Bordáč, Bačinský, Cruce – Corcy, Kapur.
FK POHRONIE: Rehák – Kuťka, Buhaj, Jobe, Diviš, Lohmatov, Greško, Abdo, Špyrka (C), Skhirtladze, Šubert .
Náhradníci: Šemrinec, Dobrotka, Port, Ivan, Hrnčiar, Kambi, Kpozo, Falana.
Pozdravujem všetkých futbalových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu 23. kola MONACObet ligy medzi FC Petržalka a FK Pohronie.
Pôjde o stretnutie dvoch tabuľkových susedov, ktorí okupujú 6. a 5. pozíciu. Výhodnejšiu pozíciu tak majú hostia, ktorí majú spolu 35 bodov, teda presne o dva body k dobru. Zatiaľ čo Pohronie prehralo jediný zápas od štartu jarnej časti, Petržalka je naďalej neporazená.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
23
16
4
3
49:22
52
V
R
P
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
23
10
7
6
43:40
37
R
P
V
P
V
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
22
10
7
5
46:36
37
R
R
V
P
V
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
23
9
9
5
33:27
36
R
R
V
V
R
5
FC PetržalkaFC Petržalka
23
10
6
7
36:23
36
V
V
V
R
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
23
9
8
6
39:27
35
P
V
R
R
V
7
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
22
9
5
8
32:30
32
R
V
V
V
R
8
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
23
9
5
9
26:27
32
P
V
P
P
V
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
23
8
4
11
31:41
28
P
P
P
R
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
23
7
5
11
30:38
26
R
V
P
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
23
7
5
11
29:38
26
P
V
V
P
P
12
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
23
6
8
9
27:39
26
R
V
R
V
P
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
23
7
5
11
33:37
26
V
P
P
R
P
14
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
23
6
7
10
32:41
25
R
P
R
V
V
15
MŠK PúchovMŠK Púchov
23
5
9
9
27:38
24
R
P
V
R
R
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
23
5
6
12
26:35
21
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body